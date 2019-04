Nálada spotrebiteľov v USA sa v apríli zlepšila viac, než sa čakalo

Nečakane pozitívny vývoj indexu, ktorý zmazal časť marcových strát, signalizuje, že spotrebiteľské výdavky by mohli podporiť expanziu ekonomiky v 2. kvartáli.

Washington 30. apríla (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v apríli zotavila viac, než sa čakalo. To signalizuje, že by mohli počas jarných mesiacov viac míňať.



Index spotrebiteľskej dôvery inštitútu Conference Board v apríli stúpol o 5 bodov na 129,2 bodu zo 124,2 bodu v marci. Ekonómovia počítali s nárastom indexu len na 127 bodov.



Nečakane pozitívny vývoj indexu, ktorý zmazal časť marcových strát, signalizuje, že spotrebiteľské výdavky by mohli podporiť expanziu ekonomiky v 2. kvartáli. "Spotrebitelia vo všeobecnosti očakávajú, že ekonomika bude pokračovať v solídnom raste až do leta," uviedla šéfka oddelenia ekonomických indikátorov Conference Board Lynn Francová.



Index hodnotenia aktuálnej situácie vyskočil v apríli na 168,3 bodu zo 163 bodov v marci. Index očakávaní sa zvýšil na 103 bodov z 98,3 bodu.