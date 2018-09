Námorné dopravné spoločnosti registrujú svoje lode v Libérii a Paname

Štatistický úrad zverejnil informáciu pri príležitosti Svetového dňa námornej dopravy.

Wiesbaden 25. septembra (TASR) - Do nemeckých prístavov privážajú náklad najmä lode registrované v krajinách s nízkym daňovým zaťažením a sociálnym poistením námorníkov. To isté platí aj pre prepravu tovarov z Nemecka.



Spolkový štatistický úrad vo Wiesbadene v utorok publikoval informáciu, že lode s libérijskou a panamskou vlajkou vlani dopravili do Nemecka, alebo z neho odviezli 48,9 % z celkového ročného nákladu. Išlo o 300 miliónov ton. Lode registrované v Nemecku zmanipulovali len 22,7 milióna ton.



Štatistický úrad zverejnil informáciu pri príležitosti Svetového dňa námornej dopravy. Tento rok pripadá na štvrtok (27.9.).