Napriek emisnej kauze zvýšil Volkswagen čistý zisk nad 12 mld. eur

Wolfsburg 12. marca (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen zvýšila v minulom roku čistý zisk nad 12 miliárd eur. Prekonala tak očakávania analytikov napriek tomu, že od roku 2015 musí riešiť škandál so zavádzaním pri emisných testoch a do jej výsledkov vstúpili ešte aj náklady spojené s novými normami na meranie emisií.



Najväčšia nemecká automobilka oznámila, že za rok 2018 dosiahla čistý zisk 12,15 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast o 6 %. Tržby dosiahli 235,8 miliardy eur.



Zvýšil sa aj prevádzkový zisk, aj keď v menšej miere. Dosiahol 13,9 miliardy eur, čo oproti roku 2017 znamená rast zhruba o 1 %.



Výsledky podporil predaj, keď firma už skôr informovala, že v roku 2018 predala 10,8 milióna automobilov. "Napriek silnému ekonomickému protivetru sme vykázali veľmi dobré výsledky," povedal šéf automobilky Herbert Diess.



Jedným z problémov, s ktorými musela firma minulý rok zápasiť, bolo zavedenie nových emisných testov v Európskej únii, známych ako WLTP. Tie boli reakciou na emisný škandál VW, ale neskôr aj iných automobiliek. Práve zavedenie nových testov viedlo k medziročnému poklesu prevádzkového zisku VW vo 4. kvartáli minulého roka o vyše 4 %.



Okrem toho spoločnosť zaznamenala ďalšie mimoriadne položky spojené s jej emisnou kauzou známou ako "dieselgate". Od vypuknutia škandálu na jeseň 2015 stála emisná kauza firmu Volkswagen už okolo 29 miliárd eur. Do toho spadajú náklady na riešenie právnych sporov, pokuty, náklady na odkúpenie áut a úpravy dotknutých vozidiel.



Napriek tomu je spoločnosť optimistická, aj čo sa týka roka 2019. Očakáva, že tento rok sa jej opäť podarí mierne zvýšiť predaj áut, čo by malo pomôcť zvýšiť tržby o 5 %.



Firma zároveň oznámila, že upravuje svoje plány v oblasti nových modelov elektrických áut. Namiesto pôvodného plánu uviesť na trh do 10 rokov 50 nových modelov, počíta s uvedením až 70 nových modelov elektrických vozidiel. Spoločnosť očakáva, že táto investícia jej pomôže splniť prísne požiadavky Európskej únie v oblasti produkcie CO2 v nasledujúcich rokoch. Do roku 2030 plánuje zvýšiť podiel elektrických áut v rámci celkovej ponuky na minimálne 40 %.