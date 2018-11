Napriek piatkovému poklesu index DJIA skončil týždeň vo výraznom pluse

Investori piatkový pokles indexu odôvodnili najmä slabšími výsledkami niektorých technologických firiem v treťom štvrťroku.

New York 10. novembra (TASR) - Americký akciový trh má za sebou ďalší plusový týždeň, hoci ho v piatok (9.11.) jeho hlavný index Dow Jones Industrial Average (DJIA) voči štvrtku uzavrel poklesom o 0,77 % na hodnote 25.989,30 bodu. V porovnaní s piatkom 2. novembra však posilnil o 2,8 %. Od predchádzajúceho výraznejšieho poklesu na konci októbra vzrástol takmer o 8 %.



Investori piatkový pokles indexu odôvodnili najmä slabšími výsledkami niektorých technologických firiem v treťom štvrťroku. Mnohých z nich znepokojil aj pokles ceny ropy na globálnom trhu. Podľa nich by to mohol byť signál, že v krátkom čase dôjde k oslabeniu americkej konjunktúry. Najnovšie údaje o jej stabilnej úrovni nemali na konci týždňa takmer nijaký vplyv na pozitívny vývoj kurzov akcií. Pritom sa nálada spotrebiteľov v prvých novembrových dňoch zhoršila menej, než analytici predpokladali.



Širšie koncipovaný index S&P 500 klesol o 0,92 % na 2781,01 bodu.



Technologický index Nasdaq 100 oslabil o 1,67 % na 7039,15 bodu.