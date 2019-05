Napriek sporu s USA je Čína schopná udržať si zdravé tempo rastu

Pred týždňom člen stáleho výboru politbyra Wang Jang nevylúčil, že obchodný spor so Spojenými štátmi môže z tohtoročného ekonomického rastu Číny odkrojiť prípadne až jeden percentuálny bod.

Peking 24. mája (TASR) - Čína je schopná udržať si zdravé tempo ekonomického rastu napriek určitým nepriaznivým vplyvom v dôsledku súčasného obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom. Povedal to v piatok zástupca čínskej štátnej plánovacej komisie.



"Zdravé, stabilné a udržateľné tempo rastu čínskej ekonomiky bude možné zabezpečiť aj v strednodobom a dlhodobom horizonte," povedal v rozhovore pre čínsku televíziu podpredseda Komisie pre národný rozvoj a reformy Ning Ťi-če.



Pred týždňom člen stáleho výboru politbyra Wang Jang nevylúčil, že obchodný spor so Spojenými štátmi môže z tohtoročného ekonomického rastu Číny odkrojiť prípadne až jeden percentuálny bod.



Čínska vláda predbežne počíta s tohtoročným rastom ekonomiky v rozmedzí od 6 do 6,5 %. Tohtoročný cieľ je tak miernejší, než si vláda stanovila na minulý rok. Na ten Peking stanovil cieľ rastu okolo 6,5 %. Ekonomika vlani nakoniec vzrástla o 6,6 %, čo bol najslabší rast od roku 1990.