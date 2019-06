Napriek útokom v Perzskom zálive Saudi Aramco dopyt po rope vykryje

Nedávne útoky na ropné tankery v Perzskom zálive vyvolali obavy o bezpečnosť plavidiel prevážajúcich surovinu cez jednu z najdôležitejších plavebných trás.

Soul 25. júna (TASR) - Saudský ropný koncern Saudi Aramco je znepokojený nedávnymi incidentmi v Perzskom zálive, napriek tomu je schopný zabezpečiť potreby svojich zákazníkov.



"To, čo sa momentálne v Perzskom zálive odohráva, je dôvodom na znepokojenie," povedal v juhokórejskom Soule v rozhovore pre agentúru Reuters šéf Saudi Aramco Amin Násir. "Na druhej strane, v minulosti sme prešli cez viacero kríz...a vždy sme splnili požiadavky našich zákazníkov. Vieme sa situácii prispôsobiť a máme aj dostatočné voľné kapacity," dodal.



Nedávne útoky na ropné tankery v Perzskom zálive vyvolali obavy o bezpečnosť plavidiel prevážajúcich surovinu cez jednu z najdôležitejších plavebných trás. Nervozitu vyvolali útoky najmä v krajinách, ktoré patria k významným dovozcom ropy z Blízkeho východu. Jednou z nich je aj Južná Kórea. Tá patrila ku skupine štátov, ktorým USA poskytli polročnú výnimku na dovoz ropy z Iránu.



Najväčším dodávateľom ropy pre južnú Kóreu je však práve Saudská Arábia a jej koncern Saudi Aramco. V súčasnosti dosahujú dodávky ropy od saudskej spoločnosti do Južnej Kórey od 800.000 do 900.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), pričom tento objem chce Saudi Aramco zvýšiť.