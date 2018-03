Nárast záujmu o alternatívne palivá zaznamenal aj lízingový trh

Na rok 2018 očakáva Asociácia lízingových spoločností rast na lízingovom trhu, ktorý sa odvíja od rastu ekonomiky.

Bratislava 1. marca (TASR) – Nárast záujmu o automobily s alternatívnym pohonom zaznamenal aj lízingový trh. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou lízingových spoločností (ALS) vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave.



"Začíname sledovať rast alternatívnych palív alebo teda automobilov, ktoré nie sú na klasický pohon," priblížil predseda predstavenstva ALS Richard Daubner s tým, že predaj takýchto áut v počte 250 – 300 vozidiel ročne síce nie je veľký, je to však výrazný pokrok. "Medziročne nárast u nás vo financovaní tam je +20 %," spresnil, pričom ide o rast za obdobie 2016/2017.



Daubner to vníma ako celosvetový smer vývinu. "Slovensko sa pridalo k tomu trendu alternatívnych palív," skonštatoval. Ako dodal, trh začína byť uvedomelý a pomáha tomu aj podpora štátu. "Tam je dotácia 5000 eur na tieto elektromobily a začína sa to postupne nejakým spôsobom prejavovať."



Na rok 2018 očakáva ALS rast na lízingovom trhu, ktorý sa odvíja od rastu ekonomiky. "Veríme, že tento rok bude tiež rastovým, sme vo fáze konjunktúry, takže keď sa nič zásadné neudeje, verím, že to bude zase úspešný rok," uviedol Daubner.



Asociácia zároveň navrhla niekoľko opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Jedným z nich je zavedenie internet bankingu ako formy platenia poplatkov za úkony v elektronickom systéme národnej evidencie vozidiel SR či zverejnenie údajov z evidencie vozidiel v podobnom rozsahu ako v prípade nehnuteľností. Predložila tiež víziu, že by sa mohla zaviesť možnosť daňovej uznateľnosti opravných položiek k pohľadávkam a k odpisu pohľadávok pre lízingové spoločnosti tak, ako to zákon umožňuje bankám.