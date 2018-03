Nariadenie o ochrane údajov ovplyvní registráciu internetových domén

Nariadenie vstúpi vo všetkých členských štátoch EÚ do účinnosti od 25. mája 2018.

Bratislava 12. marca (TASR) - Pokutu až do výšky 20 miliónov eur, respektíve až do štyroch percent z ročného obratu firmy, bude možné od konca mája uložiť za nedodržanie nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov.



Takéto sankcie so sebou prinesie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). To nahrádza doterajšiu legislatívu a jeho cieľom je posilniť a zjednotiť ochranu osobných údajov pre všetkých občanov žijúcich v členských štátoch EÚ.



Nariadenie vstúpi vo všetkých členských štátoch EÚ do účinnosti od 25. mája 2018 a dá občanom EÚ väčšiu kontrolu nad tým, ako s ich osobnými údajmi môžu nakladať rôzne organizácie. Pre každú firmu, ktorá pracuje s osobnými údajmi fyzických osôb, je to preto v týchto mesiacoch dôležitá téma.



Hoci ide o nariadenie EÚ, má celosvetový vplyv, pretože akákoľvek organizácia, ktorá spracúva osobné údaje občanov EÚ, musí spĺňať požiadavky tejto regulácie.



Nariadenie sa samozrejme dotkne nielen registra, ale aj registrátorov internetovej domény .sk. Rovnako ako iné organizácie, aj oni musia prijať množstvo opatrení a postupov potrebných pre splnenie nových požiadaviek na ochranu osobných údajov tých, ktorí si registrujú slovenské domény pre svoje firmy, organizácie, blogy, produkty, či služby.



Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už vyše 20 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, a. s. Jej riaditeľ Peter Bíro v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť sa téme ochrany osobných údajov sa dlhodobo intenzívne venuje, a to v spolupráci s právnikmi a ďalšími odborníkmi. So všetkými registrátormi už komunikujú, v rámci čoho im napríklad prístupnou formou zhrnuli rýchlo sa blížiace povinnosti spojené s nariadením GDPR. Najmä pre registrátorov s najväčším počtom osobných údajov k 15. marcu pripravili osobitný seminár, ktorý im má pomôcť v prebiehajúcej príprave na súlad s novým nariadením.



