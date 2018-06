Z hľadiska predaja a uhrádzania ceny za nehnuteľnosť je euro výhodou

Pre TASR to uviedol člen predsedníctva NARKS Mário Glos k 10. výročiu schválenia vstupu SR do eurozóny Radou Európskej únie.

Bratislava 17. júna (TASR) – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) hodnotí pozitívne zavedenie eura v SR. Z hľadiska predaja nehnuteľností a uhrádzania kúpnych cien je jednoznačne výhodou, že sme členmi eurozóny. Pre TASR to uviedol člen predsedníctva NARKS Mário Glos k 10. výročiu schválenia vstupu SR do eurozóny Radou Európskej únie.



Prevody zo zahraničia sú jednoduché, bez kurzových strát a podobne, čo zjednodušuje celý proces. "Aj pre našincov kupujúcich nehnuteľnosť na Slovensku, ale pracujúcich v krajinách eurozóny, je to odbúranie agendy a povinností so zámenou meny," priblížil s tým, že podľa názoru asociácie zavedenie eura nemalo konkrétny vplyv na nákup alebo predaj nehnuteľností na Slovensku.



Očakávaní aj obáv spojených s prijatím eura bolo, podľa neho, pomerne veľa. Nepotvrdila sa hypotéza, že nehnuteľnosti vykúpia zahraniční klienti a marketingovo stúpnu ceny. "Po zavedení eura prišla globálna kríza a ceny nehnuteľností sa v roku 2009 prepadli," argumentoval.



Ďalším očakávaním z dlhodobého hľadiska bol rast a zvýšenie cien dôchodkov tak ako aj nehnuteľností. Na tento fakt pôsobí množstvo mikroekonomických ako, aj makroekonomických faktorov a v súčasnosti ceny nehnuteľností rastú a dosahujú cenový strop spred krízy, uzavrel Glos.