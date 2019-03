Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila prvú súťaž na križovanie D4/D1

Výstavba by mala prebiehať počas plnej prevádzky D1. Dvakrát počas leta však dôjde ku krátkodobým obmedzeniam, doprava na D1 bude vtedy vedená v rozsahu dva plus dva pruhy.

Bratislava 14. marca (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4.



Ako informovala NDS, pôjde o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá má umožniť koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu. Predpokladaná hodnota zákazky je 6,14 milióna eur. Lehota výstavby sa predpokladá na 150 až 210 dní od podpisu zmluvy podľa ponuky víťazného uchádzača.



Verejné obstarávanie sa podľa diaľničnej spoločnosti vypisuje s obchodnými podmienkami tzv. žltého FIDIC-u a na základe multikriteriálneho hodnotenia ponúk. "Spolu sa bude hodnotiť osem kritérií, a to cena, kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, lehota obmedzení na diaľnici, lehota výstavby, lehota projektovej dokumentácie, kľúčové strojné vybavenie a hodnotenie technológie výstavby," konštatuje NDS.



Výstavba by mala prebiehať počas plnej prevádzky D1. Dvakrát počas leta však dôjde ku krátkodobým obmedzeniam, doprava na D1 bude vtedy vedená v rozsahu dva plus dva pruhy. Okrem týchto obmedzení zostane doprava na vjazde do Bratislavy a výjazde z hlavného mesta zachovaná v aktuálnom stave tri plus tri pruhy. Podľa NDS ide o priestorovo a časovo dve nadväzujúce samostatné stavby dvoch investorov, ktorými sú NDS a Koncesionár D4/R7, čo kladie vysoké nároky na koordináciu postupu prác.



Diaľničná spoločnosť ďalej priblížila, že po tejto súťaži budú nasledovať ďalšie verejné obstarávania na časti križovatky D4/D1, respektíve na samotné rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina. Diaľnica D1 sa počas rozširovania na plnohodnotné štyri pruhy bude zdvíhať, doprava počas výstavby bude vedená po vetvách križovatky D4/D1, ktorú stavia koncesionár.