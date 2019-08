Národný projekt má zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti

Prvá fáza národného projektu počíta s nákladom 13,286 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty a dĺžkou trvania 16 mesiacov.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť IT zamestnancov štátnej správy a samosprávy reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby a vytvoriť im priestor na reálny tréning má národný projekt Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Médiá o tom v piatok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



"Naším cieľom je vytvoriť tréningový a školiaci priestor pre IT špecialistov v prostredí verejnej správy, v ktorom môžeme modelovať rôzne scenáre hrozieb a pripraviť ich do praxe," uviedol generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti úradu Jan Majtan. Ide o vybudovanie komplexnej platformy, vytvorenie školiaceho obsahu, ako aj digitálnej arény na realizáciu tréningov pre špecialistov na IT bezpečnosť v prostredí verejnej správy.



Prvá fáza národného projektu počíta s nákladom 13,286 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty a dĺžkou trvania 16 mesiacov. V rámci nej ÚPVII ako žiadateľ, Národný bezpečnostný úrad ako hlavný partner a Slovenská informačná služba ako partner projektu vybudujú hardvérovú a softvérovú platformu Cyber arény, skladové priestory a repozitár, zabezpečia podporu hardvéru a softvéru, časť scenárov, materiály pre lektorov a sprevádzkujú prvé učebne.



Projekt je v súlade s Národnou stratégiou pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, Koncepciou kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 - 2020 schválenou vládou SR a napĺňa legislatívne požiadavky zákona o kritickej infraštruktúre i zákona o kybernetickej bezpečnosti.



Vyzvanie na projekt, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v piatok uverejnil ÚPVII. Vyzvanie na prvú fázu národného projektu Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti je zverejnené na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 11. októbra.