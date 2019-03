Nárok na zdravotnú starostlivosť v Británii sa po brexite nezmení

Nárok britských občanov na zdravotnú starostlivosť na základe preukazu EHIC v krajinách EÚ po brexite bude závisieť od budúceho vzťahu medzi EÚ a Britániou.

Bratislava 3. marca (TASR) - Občania Slovenskej republiky budú mať do konca roka 2020 nárok na zdravotnú starostlivosť v Británii podľa súčasných platných podmienok, a to bez ohľadu na formu brexitu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zuzana Eliášová.



"Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) platí do konca roka 2020 a zdravotné poisťovne v SR a v Spojenom kráľovstve si navzájom preplácajú oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach (formuláre S1 a S2)," uviedla Eliášová.



Formuláre S1 a S2 oprávňujú občanov EÚ na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ alebo Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) v rozsahu, aký platí pre obyvateľov konkrétnej krajiny, uvádza sa na oficiálnom webovom portáli Európskej únie.



Situácia v oblasti zdravotného zabezpečenia by sa podľa Eliášovej do konca roka 2020 nemala zmeniť ani v prípade tzv. tvrdého brexitu.



"Občania SR žijúci v Spojenom kráľovstve, bez ohľadu na to, či do krajiny prišli pred brexitom alebo až po ňom, takisto ako aj (slovenskí) turisti a študenti v Spojenom kráľovstve, budú mať i v prípade brexitu bez dohody do 31. decembra 2020 garantovanú zdravotnú starostlivosť presne tak ako doteraz," potvrdila Eliášová.



V tejto súvislosti pripomenula, že MZ SR odporúča turistom v Británii, aby mali v období tesne po brexite uzavreté aj komerčné poistenie liečebných nákladov.



Po skončení prechodného obdobia (31. decembra 2020) budú EÚ a Británia hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti, a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení, dodala Eliášová.



Nárok britských občanov na zdravotnú starostlivosť na základe preukazu EHIC v krajinách EÚ po brexite bude závisieť od budúceho vzťahu medzi EÚ a Britániou, uvádza na svojom webovom portáli britská Národná zdravotná služba (NHS).



NHS občanom odporúča oboznámiť sa s pravidlami týkajúcimi sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v konkrétnej krajine a takisto im radí uzavrieť dodatočné cestovné poistenie.



Eliášová potvrdila, že záujmom Slovenskej republiky je zachovať pre svojich občanov cestujúcich a zdržiavajúcich sa v Spojenom kráľovstve čo najviac práv v oblasti zdravotného zabezpečenia, a preto sa Slovensko bude snažiť udržať vzájomnosť a zachovať tieto nároky aj pre britských občanov na území SR.