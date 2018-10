Nároky zamestnávateľov sa za 5 rokov zmenili

Nižšia nezamestnanosť prináša nižšiu odozvu na voľné pracovné ponuky. Pre firmy je tak v súčasnosti často náročnejšie získať nového zamestnanca so všetkými odbornými zručnosťami.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadujú hard skills, teda odborné znalosti a zručnosti, sa výrazne znížil. Nahradzujú ich požiadavky na mäkké zručnosti ako logické myslenie, prezentačné zručnosti, či práca v tíme. Analýza pracovného portálu Profesia.sk napovedá, že by sa mali zameriavať na zdokonalenie svojich mäkkých zručností.



Nižšia nezamestnanosť prináša nižšiu odozvu na voľné pracovné ponuky. Pre firmy je tak v súčasnosti často náročnejšie získať nového zamestnanca so všetkými odbornými zručnosťami, ktoré sú potrebné na pracovné miesto. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo možno vidieť v ponuke znižovanie firemných požiadaviek.



Prepad je vidieť napríklad pri ekonomických znalostiach, jazykoch, či práci s počítačom. Pri všetkých troch platí, že zamestnávatelia vyžadujú vybrané znalosti menej ako 5 rokov dozadu.



Zamestnávatelia dávajú čoraz väčší dôraz na logické myslenie, prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, analytické vlastnosti a mnoho ďalšieho. Tento trend je ruka v ruke s tým, čo vidieť aj vo svete. Zároveň ide o znalosti, ktoré často nie sú nahraditeľné automatizáciou.



"Zdôraznila by som, že dnes nevieme, ako presne budú vyzerať pracovné pozície o päť či desať rokov. Vieme však presne, ktoré znalosti budú potrebné. Uchádzači aj študenti by si mali uvedomiť, že trh práce bude čoraz viac potrebovať kreatívnych ľudí so schopnosťou samostatného rozhodovania," vysvetľuje výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.



Analýza ukazuje, že v roku 2014 bolo medzi desiatkou najčastejšie požadovaných znalostí u vysokoškolských absolventov presne päť odborných znalostí, takzvaných hard skills.



Za päť rokov sa toto číslo zredukovalo. V roku 2018 už v prvej desiatke je hard skill iba v jedinom prípade. Tým je aktívna znalosť anglického jazyka. Treba však zdôrazniť, že angličtina je pri vysokoškolákoch zároveň vôbec najčastejšie požadovanou znalosťou. Zameranie na mäkké zručnosti je aj v „stredoškolských“ ponukách. Úpadok požiadaviek odborných znalostí je citeľný aj pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolských absolventov. V roku 2014 boli v prvej desiatke presne štyri, v roku 2018 je tam už iba jedna. Tou je znalosť práce s počítačom.



V administratíve ide napríklad o ochotu učiť sa nové veci, zodpovednosť, tímovosť, či komunikačné a organizačné schopnosti. Pri IT je namiesto komunikácie potrebné logické a analytické myslenie, či schopnosť rýchlo sa učiť.