NASES opäť zjednodušila používanie elektronickej schránky

Bratislava 18. januára (TASR) – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na základe prieskumu zlepšila funkcionality elektronickej schránky. Tri vylepšenia urýchlia nahlasovanie problému s elektronickou správou či zjednodušia vyhľadávanie správ. Médiá o tom informovala agentúra.



Jednou z noviniek je funkcia Nahlásenie problému so správou, ktorá používateľov odbremení od zdĺhavého vypisovania kontaktného formulára, vypĺňania informácií a nahrávania potrebných príloh.



Pre prípadné problémy so správou treba jednoducho odoslať problém priamo z vybranej správy. Podnet obratom príjme Ústredné kontaktné centrum, ktoré bude používateľa spätne kontaktovať s riešením danej situácie. "NASES neustále monitoruje požiadavky používateľov elektronických schránok a naďalej pracuje na uľahčovaní komunikácie so štátom tak, aby bola práca s elektronickými schránkami čoraz jednoduchšia a intuitívnejšia," povedal jej generálny riaditeľ Peter Ďurica.



Po novom už netreba náročne vyhľadávať správy. Vyhľadávaním prostredníctvom identifikátora správy sa požadovaná správa automaticky otvorí. Možno ju nájsť podľa dátumu, veľkosti alebo podľa toho, či obsahuje prílohu. Prínosom je uľahčenie vyhľadávania už vybavených správ, ktoré zapĺňajú schránku, čo ocenia najmä tí, ktorí denne pracujú s veľkým počtom správ.



Treťou z nových funkcií je priebežné zobrazovanie veľkosti vytváranej správy. Pozitívom je, že používateľ má ešte pred odoslaním prehľad o tom, či neprekročil povolenú veľkosť správy.



Za posledné mesiace v elektronických schránkach pribudlo množstvo nových funkcionalít, uzavrela NASES.