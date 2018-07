Štát ušetril za rok 2017 na elektronizácii viac ako 22 miliónov eur

Vyplýva to zo štatistík Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), podľa ktorej sa od júla 2017 v Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk odoslalo viac ako 59 miliónov správ.

Bratislava 14. júla (TASR) – Viac ako 22 miliónov eur ušetril štát na elektronizácii za minulý rok. Vyplýva to zo štatistík Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), podľa ktorej sa od júla 2017 v Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk odoslalo viac ako 59 miliónov správ.



Elektronicky štát komunikuje stále viac, uvádza NASES. V prvom polroku 2018 poslali úrady viac ako 5 miliónov rozhodnutí. Pri prerátaní na poštovné za šesť mesiacov štát ušetril viac ako 13 miliónov eur. Ak by sa rátala úspora od júla minulého roka, SR podľa agentúry ušetrila 22,5 milióna eur.



"Sme hrdí na to, že aj vďaka portálu slovensko.sk dokáže štát ušetriť nemalé finančné prostriedky. Ceníme si taktiež, že postupne rastie počet občanov, ktorí využívajú portál namiesto fyzického chodenia po úradoch," skonštatoval generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.



Od začiatku tohto roka NASES zaznamenala nárast práce s elektronickou schránkou fyzických osôb o 18 %. Počet aktívnych schránok fyzických osôb od januára 2017 vzrástol z necelých 20.000 na viac ako 70.000.



Štát v prvom polroku 2018 poslal elektronicky o tretinu viac rozhodnutí ako vlani od júla do decembra. Podľa údajov NASES používatelia cez slovensko.sk v prvom polroku 2018 odoslali 1.571.677 podaní. Doposiaľ sa cez portál zaslalo celkom 83.674.900 správ, z toho viac ako dve tretiny sa odoslali v uplynulých 12 mesiacoch.