Návrh na uzatvorenie dohody s Kubou o vymáhaní pohľadávok odsúhlasili

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenská vláda má uzatvoriť dohodu s Kubánskou republikou o konsolidácii ekonomických vzťahov. Viesť má k ich posilneniu a ustanoviť postup vymáhania pohľadávok vzniknutých v dôsledku ich postúpenia na Slovenskú republiku. Návrh dohody v utorok odsúhlasila vláda.



Cieľom materiálu z dielne Ministerstva financií SR je vytvorenie mechanizmu postúpenia pohľadávky na štát zo strany Eximbanky SR v prípade vysokého rizika nevymožiteľnosti v plnej miere. "V prípade transformácie pohľadávky na tzv. government to government sa rozširuje portfólio možností, ako zabezpečiť vymožiteľnosť pohľadávky," priblížil rezort financií v dôvodovej správe.



Dohoda počíta aj so vznikom implementačného mechanizmu, ktorý by mohol slúžiť nielen pre účely tejto krajiny, ale aj pre iné podobné prípady. Návrh dohody presne definuje existujúce záväzky, ustanovenia o vládnych úveroch, platbách, ako aj ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov.