Návrh rozpočtu Nemecka na rok 2019 splní dlhové limity eurozóny

Stane sa tak prvý raz za 17 rokov.

Berlín 6. júla (TASR) - Návrh rozpočtu Nemecka na rok 2019 bude v súlade so všetkými dlhovými limitmi eurozóny, prvýkrát za 17 rokov. Uviedla to v piatok nemecká vláda. A počíta tiež so zvýšením výdavkov na obranu, ktoré sú zdrojom sporu medzi Nemeckom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Hovorca kabinetu Steffen Seibert v piatok na tlačovej konferencii povedal, že nemecký dlh na budúci rok klesne na 58,25 % hrubého domáceho produktu (HDP). To by znamenalo, že sa dostane pod hranicu 60 % HDP, ktorú stanovujú fiškálne pravidlá euroregiónu. Ich cieľom je zabezpečiť fiškálnu zodpovednosť a cenovú stabilitu v 19 krajinách, ktoré používajú euro. Parlament bude o návrhu nemeckého rozpočtu rozhodovať na jeseň.



Dlhové zaťaženie Nemecka klesá spolu s rastom jeho ekonomiky a vyváženými rozpočtami kabinetu. Ale vláda kancelárky Angely Merkelovej si vyslúžila aj kritiku za svoju prísnejšiu fiškálnu politiku. Vytkli jej, že zanedbala investičné potreby a obmedzila výdavky na obranu. Tie sa pohybujú okolo úrovne 1,3 % HDP a zaostávajú tak za cieľom členských štátov NATO, ktoré majú do roku 2024 vyčleniť na obranu 2 % HDP.



Severoatlantická aliancia (NATO) sa bude otázkou výdavkov svojich členov na obranu zaoberať aj na nadchádzajúcom summite v dňoch 11. - 12. júla. Americký prezident Trump znova vyzval spojencov, aby zvýšili svoje záväzky týkajúce sa výdavkov na obranu.



Nemecký rozpočet na obranu sa medziročne zvýšil o 11 %, uviedla ministerka obrany Ursula von der Leyenová pre noviny z mediálnej skupiny Funke. Dodala, že "Nemecko má v tomto smere silné argumenty" pred summitom.