NBS: HDP by v roku 2018 mal dosiahnuť 4 %, v budúcom roku 4,5 %

Bratislava 25. septembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) by v roku 2018 mal dosiahnuť úroveň 4 %, v budúcom roku 4,5 % a v roku 2020 by mal spomaliť na 4 %. Vyplýva to zo strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS), o ktorej informoval v utorok guvernér NBS Jozef Makúch, za účasti viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora.



"V tomto roku by mala ekonomika SR rásť na úrovni 4 %. V horizonte predikcie sa predpokladá prorastové pôsobenie verejných investícií vplyvom rýchlejšieho rastu čerpania eurofondov aj spotreby domácností, ktorú by mali výraznejšie podporiť rastúce mzdy. Export by mal profitovať z nábehu výroby v automobilovom priemysle. V porovnaní s predchádzajúcom predikciou by mala ekonomika v roku 2019 rásť pomalšie o 0,3-percentuálneho bodu, a to na úrovni 4,5 %. Dôvodom revízie smerom nadol je slabší zahraničný dopyt a skorší nábeh investícií v automobilovom priemysle. V roku 2020, po odznení efektu nábehu novej výroby, sa naďalej predpokladá rast HDP na úrovni 4 %," povedal Makúch.



HDP Slovenska sa v 2. štvrťroku 2018 podľa Makúcha vyvíjal v súlade s očakávaniami. "Silnejší bol export a rýchlejšie rástla tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá benefitovala predovšetkým z nárastu investícií v automobilovom priemysle. Oproti predpokladom sa priaznivejšie vyvíjali aj ostatné súkromné investície, naopak, slabšiu dynamiku zaznamenala súkromná spotreba, ktorá nenadviazala na silný rast mzdovej bázy," priblížil guvernér centrálnej banky.



Dynamický rast ekonomiky podľa Makúcha podporuje trh práce, keď v prostredí tvorby pracovných miest prichádza k znižovaniu miery nezamestnanosti, a to výraznejšie v porovnaní s očakávaniami. "Miera nezamestnanosti by sa mohla ďalej znižovať a na konci horizontu predikcie sa očakáva jej úroveň tesne pod 6 %. Postupne by malo prichádzať k spomaľovaniu rastu zamestnanosti vplyvom napätia na trhu práce a negatívneho demografického vývoja," spresnil.



Pnutia na trhu práce, avizovaný rast platov vo verejnom sektore, zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatky za prácu v noci a cez víkendy sa odrážajú podľa neho v dynamickom raste miest v celom horizonte predikcie. "Mzdové náklady boli preto revidované nahor. Do roku 2020 by mali kumulatívne vzrásť o 21 %, pričom produktivita práce by sa mala zvýšiť miernejšie o 17 %, a to napriek výraznejšiemu jednorazovému vplyvu nábehu novej produkcie v automobilovom priemysle," upozornil guvernér NBS.



Rastúce náklady práce a zvyšujúci sa spotrebiteľský dopyt by sa mali podľa neho premietnuť aj do rastu cien, najmä služieb. Vyššia dynamika energetických komodít by sa mala objaviť v raste regulovaných cien. "V tomto roku by mala inflácia dosiahnuť úroveň 2,6 %, v roku 2019 bola revidovaná nahor vplyvom cien energií a mala by vzrásť na úroveň 2,7 %. Následne sa predpokladá jej mierne spomalenie na 2,4 % v roku 2020," povedal.



V reálnej ekonomike sú podľa neho riziká v strednodobom horizonte smerom nadol. "Riziko pomalšieho rastu ekonomiky predstavuje najmä prehlbovanie protekcionizmu vo svetovom obchode. Z domácich faktorov je najväčšou neistotou rozloženie nábehu novej produkcie v automobilovom priemysle. V inflácii sú riziká vybilancované," doplnil.



Slovenská ekonomika je podľa Makúcha v "dobrej kondícii" a preto je potrebné "dobré časy" využiť pre implementáciu štrukturálnych reforiem, ktoré smerujú k zvyšovaniu rastového potenciálu ekonomiky a k vytvoreniu priestoru v nastavení fiškálnych politík pre krytie budúcich rizík. "Dôležité je nastaviť priaznivé podmienky pre rozvoj investícií, podnikateľského prostredia a kvality pracovnej sily, s cieľom podpory rastu produktivity práce, ktorá začína zaostávať za rastom miezd. Navyše v časoch prehrievania na trhu práce sú mzdy prorastovo ovplyvňované aj administratívnymi opatreniami. To môže v dlhšom časovom horizonte pôsobiť na konkurencieschopnosť ekonomiky SR," dodal Makúch.