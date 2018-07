NBS: SR naďalej patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom úverov

Od 1. júla tohto roka sa sprísnili podmienky poskytovania úverov.

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovensko ostáva medzi krajinami s najrýchlejším rastom zadlžovania domácností aj podnikov. Kým v eurozóne a v celej Európskej únii (EÚ) rástli úvery súkromnému nefinančnému sektoru v 1. štvrťroku tohto roka zhodne 1,3-% tempom, na Slovensku tempo zadlžovania dosiahlo 9,2 %. V krajinách strednej a východnej Európy bol rast na úrovni 5,3 %. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom aktuálnom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.



"Prírastky úverov na medziročnej báze sa aj naďalej nachádzajú blízko svojich historických maxím," upozorňuje NBS. Dopyt po úveroch rástol najmä vďaka nízkym úrokovým sadzbám, priaznivému vývoju na trhu práce, rastu príjmov domácností a tržieb, ale aj vďaka konkurencii na úverovom trhu a vývoju na realitnom trhu.



Zadlženosť súkromného nefinančného sektora meraná objemom poskytnutých úverov k hrubému domácemu produktu dosiahla úroveň 59,8 %. "Tým sa Slovensko v rámci krajín strednej a východnej Európy dostalo na druhú najvyššiu úroveň zadlženosti. Ešte pred 10 rokmi patrilo pritom k najmenej zadlženým krajinám tohto regiónu," upozornila NBS.



Objem úverov domácnostiam v 1. štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol o 11,3 %. Dvojciferným tempom rástli úvery na bývanie aj spotrebiteľské úvery. Avšak v porovnaní s letom minulého roka sa dynamika mierne spomalila.



Úvery podnikom vzrástli v 1. kvartáli medziročne o 5,5 %. Hoci aj v tomto sektore možno pozorovať spomalenie dynamiky od leta minulého roka, rast úverov je podľa NBS stále výrazne nad európskym priemerom.



Od 1. júla tohto roka sa sprísnili podmienky poskytovania úverov. Upravil sa limit pre pomer úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV). Znížil sa podiel úverov s LTV nad 80 %, zrušili sa 100-% hypotéky. Zavedený bol aj nový limit na pomer celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa. Ide o úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Ide o tzv. kritérium DTI. Od 1. júla môžu banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 10 %.



Toto však nemusia byť posledné zmeny, ku ktorým NBS pristúpila. Opatrenie NBS o spotrebiteľských úveroch sa na základe zákonnej výnimky nevzťahuje na tzv. predschválené úvery, čo podľa národnej banky do istej miery umožňuje obchádzanie nastavených pravidiel. Ide o úvery, ktorých výšku banka schváli ešte pred tým, ako o ne klient požiada, a to na základe rozličných finančných a nefinančných charakteristík klienta. "Na takéto úvery sa aktuálne nevzťahujú požiadavky na minimálnu finančnú rezervu z príjmu, ani na celkovú zadlženosť k príjmu spotrebiteľa. NBS plánuje zmenu aktuálnej regulácie tak, aby uvedené ukazovatele boli rovnako záväzné pre všetky spotrebiteľské úvery, vrátane predschválených úverov," avizovala NBS v komentári.