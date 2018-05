NBS: Začiatkom roka sa zrýchlil rast cien nehnuteľností na Slovensku

Priemerná cena bývania v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom vzrástla o 2,6 % a medziročne sa zvýšila o 4,8 %.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slováci si za kúpu domu či bytu priplatia. Vo všetkých krajoch na Slovensku totiž na začiatku roka došlo ku zvýšeniu priemernej ceny bývania oproti predchádzajúcemu kvartálu. Rastúce ceny nehnuteľností tak spôsobili v jednotlivých regiónoch mierne zhoršenie dostupnosti bývania. Vyplýva to z najnovšieho komentára analytikov Národnej banky Slovenska (NBS).



Priemerná cena bývania v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom vzrástla o 2,6 % a medziročne sa zvýšila o 4,8 %. Znamená to mierne zrýchlenie rastu cien oproti predchádzajúcemu štvrťroku o polovicu percentuálneho bodu. "Kombinácia mierne zníženej ponuky na trhu s bývaním a pretrvávajúceho značného dopytu prispela k aktuálnemu rastu cien bývania, pričom cena pravdepodobne už naráža na strop finančných možností značnej časti slovenských domácností," upozornili analytici NBS.



V prvom štvrťroku tohto roka sa priemerná cena bytov medzikvartálne zvýšila o 2,6 % a medziročne vzrástla o 6,8 %. Zvýšili sa pritom najviac ceny štvorizbových bytov a najmenej rástli ceny jednoizbových bytov.



Ľudia si viac priplatili aj za rodinné domy, ktorých cena v 1. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 2,5 % a medziročne stúpla o 3,2 %. "Priemerná cena štandardných rodinných domov sa zvýšila, kým priemerná cena relatívne málo obchodovaných priestrannejších rodinných víl sa dosť výrazne znížila," uviedli analytici národnej banky.



Ceny nehnuteľností pritom v prvých mesiacoch roka rástli vo všetkých slovenských regiónoch. "Na medziročnej báze to bol rast od troch percent v Prešovskom kraji až po vyše 12 % v Košickom kraji," vyčíslili analytici.



Z porovnania aktuálnych cien bývania s historickým maximom však podľa údajov NBS vyplýva, že v súčasnosti sú ceny nehnuteľností stále zhruba 10 % pod historicky najvyššími hodnotami z polovice roku 2008. "Najbližšie k historickému maximu má aktuálne priemerná cena bývania v Bratislavskom kraji a najďalej priemerná cena bývania v Prešovskom kraji," doplnili analytici.



Z hľadiska príjmových možností ľudí sa však dostupnosť bývania mierne zhoršila. "Na začiatku tohto roka si mohli domácnosti zo získaných príjmov na jednej strane dovoliť kúpiť menej obytnej plochy ako v predchádzajúcom štvrťroku, a na druhej strane to znamená predĺženie času potrebného na splácanie obstaranej nehnuteľnosti," dodali analytici NBS s tým, že v porovnaní s historickým priemerom je dostupnosť bývania stále relatívne dobrá.