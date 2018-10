NDS kúpila štyri autá Diaľničnej patroly, nahradia vyradené vozidlá

Patrola hliadkuje na takmer 800 kilometroch diaľnic a rýchlostných ciest a jej pomoc je motoristom nepretržite k dispozícii.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kúpila štyri nové autá Diaľničnej patroly, ktoré nahradia rovnaký počet starých áut vyradených pre nepojazdnosť alebo pre vysoký počet najazdených kilometrov. Cieľom je podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej zachovať plný počet vozidiel Diaľničnej patroly, čo je v súčasnosti 16 kusov.



"Diaľničná patrola je nepretržitou pohotovostnou službou pre motoristov, ktorá zasahuje kedykoľvek v prípade núdze na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku," priblížila Michalová. Prvé dve z nových áut budú hliadkovať na západnom Slovensku na strediskách správy a údržby Trenčín a Malacky, tretie smeruje na stredné Slovensko do Považskej Bystrice a posledné poputuje na východ do Košíc.



"Šestnásť áut Diaľničnej patroly malo od začiatku roka do konca augusta 2018 najazdených 1,55 milióna kilometrov a riešili v danom období spolu 11.724 incidentov," vyčíslila Michalová. Najčastejšie zasahovali podľa jej slov na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest s vysokou intenzitou dopravy v mestách Bratislava, Trnava, Malacky a Galanta.



"Najviac hliadky patroly pomáhali zabezpečovať dopravu signalizačným vozíkom, a tak chránili odstavené vozidlá a ich posádky, vyznačili prekážku na ceste, prípadne poskytli inú pomoc. Takéto incidenty tvorili viac ako polovicu zo všetkých zásahov diaľničnej hliadky," doplnila hovorkyňa.



Patrola hliadkuje na takmer 800 kilometroch diaľnic a rýchlostných ciest a jej pomoc je motoristom nepretržite k dispozícii na telefónnom čísle 0800 100 007 alebo prostredníctvom aplikácie Pomoc na diaľnici.



Diaľničná patrola zabezpečuje aj informačnú súčinnosť, teda pomáha s kontaktom na odťahovú službu, prevádzkovateľov servisov, zabezpečuje súčinnosť pri výmene kolesa, respektíve pri potrebe doplnenia pohonných hmôt, pri odťahovaní vozidla na najbližšie odpočívadlo, núdzový záliv či zjazd z diaľnice, ak vozidlo tvorí prekážku v plynulej premávke.



"Prispieva k udržiavaniu komfortu motoristickej verejnosti na prevádzkovaných úsekoch aj tým, že kontroluje stav ciest, oplotenia a čistí odpočívadlá," vysvetlila Michalová.