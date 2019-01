NDS: Platnosť diaľničnej známky pre rok 2018 sa končí vo štvrtok

Ceny diaľničných známok sú podľa NDS rovnaké od roku 2011. Ročná je v hodnote 50 eur, tridsaťdňová stojí 14 eur a desaťdňová má cenu 10 eur.

Bratislava 31. januára (TASR) – Platnosť elektronickej diaľničnej známky pre rok 2018 sa končí vo štvrtok 31. januára. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že vodiči, ktorí chcú od 1. februára využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, musia mať zakúpenú diaľničnú známku pre rok 2019. Tá platí až do konca januára budúceho roka.



Ceny diaľničných známok sú podľa NDS rovnaké od roku 2011. Ročná je v hodnote 50 eur, tridsaťdňová stojí 14 eur a desaťdňová má cenu 10 eur. "Motoristi si môžu známku kúpiť buď na predajných miestach, čo sú väčšinou čerpacie stanice, alebo elektronicky cez stránku eznamka.sk, či prostredníctvom aplikácie eznamka. Predajné miesta sú označené logom 'eznamka'," priblížila hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.



NDS zároveň odporúča skontrolovať evidenčné číslo vozidla (EČV), krajinu registrácie a typ známky, teda či ide o známku na osobné alebo prípojné vozidlo. "Zadané údaje je možné si skontrolovať na papierovom alebo elektronickom doklade o kúpe," dodala Michalová. Podľa diaľničnej spoločnosti netreba zabúdať na to, že pri platbe prevodom je začiatok platnosti známky posunutý, o čom je tiež motorista pri kúpe informovaný.



Držitelia parkovacích preukazov ŤZP môžu podľa NDS využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2019. "Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ sa nezmenili údaje zo žiadosti," ozrejmila hovorkyňa. V prípade akejkoľvek zmeny je však potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, respektíve na vybraných obchodných miestach v krajských mestách.