NDS pokračuje v oprave diaľnice D2 v Bratislave

Ide o úsek medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v oprave vozovky diaľnice D2 v Bratislave medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač. V tejto súvislosti musia vodiči počítať s obmedzením dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



"Z tohto dôvodu bude čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh a krajnica pravého jazdného pásu (smer Viedeň) v km 56,300 - 57,000. S obmedzením treba počítať aj v ľavom jazdnom páse (smer Brno) v km 57,800 – 57,300, kde sa od začiatku úseku po križovatku Patrónka bude opravovať vonkajší jazdný pruh a krajnica," objasnila hovorkyňa NDS.



Obmedzenie sa v prípade úseku v km 56,300 – 57,000 týka obdobia od piatka (12.10.) od 21.00 h do nedele (14.10.) do 15.00 h. V úseku v km 57,800 – 57,300 obmedzenie potrvá od soboty (13.10.) od 21.00 h do pondelka (15.10.) do 6.00 h.



"Doprava bude v oboch prípadoch vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. Oprava bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev," uzatvorila Michalová.