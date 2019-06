NDS: Na svojich stavbách používame riadne schválený materiál

Diaľničiari reagovali aj na tvrdenie opozičného poslanca o tom, že diaľnica D4 je už takmer na hranici, kde sa bude križovať s D1 a NDS tam ešte nemá vykúpené pozemky.

Bratislava 7. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vylučuje použitie iného ako riadne schváleného materiálu pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. To je dôvod, prečo investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek vyjadril počudovanie počas poslaneckého prieskumu na D4/R7. Uviedla to hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.



NDS reagovala na vyjadrenia poslanca OĽaNO Jána Marosza, ktorý sa rovnako 4. júna zúčastnil na prieskume. "Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) mal už na začiatku výstavby vymenovať štátny stavebný dohľad, ktorý by priebeh výstavby postupne posudzoval. Teraz sa vláda a zástupcovia NDS tvária prekvapene a zisťujú, že na stavbe sú kusy azbestu a ďalšie odpadky," vyhlásil poslanec.



"Počudovanie" investičného riaditeľa bolo podľa hovorkyne nad odvahou zhotoviteľa stavby a nad nečinnosťou alebo benevolentnosťou dozoru, lebo na stavbách NDS takéto niečo nie je možné. "Pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest NDS vylučuje použitie nevhodných násypových materiálov, ako aj iných materiálov, ktoré by nezodpovedali predpísaným vlastnostiam," poznamenala Michalová.



Priblížila, že vhodnosť materiálu dokladuje zhotoviteľ pred jeho použitím (zabudovaním), kontroluje ho nezávislý dozor, ktorý buď má vlastné certifikované laboratóriá, alebo má takéto laboratórium zazmluvnené. "Kontrolu na stavbách, kde je NDS stavebníkom, vykonáva okrem stavebného dozoru aj NDS, ktorá má vlastné certifikované laboratórium. NDS pravidelne odoberá kontrolné vzorky všetkých používaných materiálov. Zabudovanie iného ako riadne schváleného materiálu na stavbách NDS nie je možné," podotkla hovorkyňa.



Diaľničiari reagovali aj na tvrdenie opozičného poslanca o tom, že diaľnica D4 je už takmer na hranici, kde sa bude križovať s D1 a NDS tam ešte nemá vykúpené pozemky. "NDS sa voči týmto informáciám dôrazne ohradzuje. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. Križovatka D4/D1 má právoplatné stavebné povolenie a všetky pozemky sú vykúpené," skonštatovala Michalová.



Zároveň zdôraznila, že NDS nie je stavebníkom nultého bratislavského obchvatu. Z toho dôvodu podľa nej NDS neprináleží komunikovať informácie v súvislosti s výstavbou tohto diela, vrátane zrealizovaného ekoauditu.



Investičný riaditeľ NDS bol na poslaneckom prieskume prítomný ako odborník na diaľničnú výstavbu. Bol prizvaný ministerstvom dopravy z dôvodu, že NDS nie je účastníkom výstavby D4/R7 a nijakým spôsobom sa nepodieľa na jej kontrole. Michalová dodala, že kompetenciu na tieto činnosti má výhradne nezávislý dozor, ktorý stavbu riadi, kontroluje a vydáva súhlasy k zabudovaniu materiálov a výrobkov.