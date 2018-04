NDS šíri o Hrboltovej polopravdy, tvrdí výbor mestskej časti

Poslankyňa za mestskú časť Hrboltová a predsedníčka výboru MsČ Anna Šanobová, ktorá je jednou z predkladateliek rozkladu voči záverečnému stanovisku.

Ružomberok 27. apríla (TASR) – Výbor zastupujúci občanov ružomberskej mestskej časti (MsČ) Hrboltová vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) na vysvetlenie poloprávd, ktoré podľa nich spoločnosť šíri cez médiá v súvislosti s rozkladom k záverečnému stanovisku týkajúcim sa diaľnice D1 v úseku Hubová-Ivachnová. TASR o tom informovala poslankyňa za mestskú časť Hrboltová a predsedníčka výboru MsČ Anna Šanobová, ktorá je jednou z predkladateliek rozkladu voči záverečnému stanovisku.



Poslankyňa v súvislosti s medializovanými informáciami zo strany NDS upozornila na viacero tvrdení, ktoré sú podľa nej zavádzajúce. "Rozklad nepodali dvaja ľudia, ale podal ho Výbor MsČ s podporou viac ako 450 občanov Hrboltovej a občianske združenie Zdravý domov, zastrešené svojou členskou základňou," uviedla.



Rovnako zavádzajúce je podľa nej i tvrdenie NDS, že ak by boli nároky zo strany predkladateľa rozkladu relevantné, určite ich nikto nebude podávať o minútu dvanásť. "Špekulatívnym konaním by to bolo vtedy, ak by naše pripomienky neboli vecné a relevantné, alebo ak by sme v rámci povoľovania žiadne pripomienky nedávali. Preto vyzývame NDS, aby vymenovala špekulatívne pripomienky, ktoré sme podali," povedala.



Pokus o stretnutie s predkladateľmi, ktoré NDS iniciovala minulý týždeň, bolo podľa Šanobovej účelovo nastavené pre médiá. "Navyše, ak sme v priebehu povoľovania, ktorý trval viac ako rok, nenašli konsenzus, pretože NDS nedokázala odborne argumentovať, tak sme na takéto stretnutie nepristúpili," priblížila.



V súvislosti s pripomienkovaním záverečného stanoviska k diaľnici Hrboltovčanmi NDS minulý týždeň informovala, že zapracovali 135 ich pripomienok. I toto tvrdenie považuje výbor za mylné. "Od samého začiatku sú jadrom našich pripomienok tri základné technické pripomienky a približne 20 okrajových pripomienok," povedala Šanobová. Rozdiel podľa nej tvoria pripomienky ostatných účastníkov konania a odborníkov, čo poukazuje na nekvalitu a riziká navrhovaného riešenia.



Občania Hrboltovej podľa Šanobovej chcú, aby sa diaľnica stavala, pretože zápchami v Ružomberku trpia rovnako ako všetci ostatní obyvatelia. Navyše roky trpia aj rozostavanou stavbou pôvodného portálu riešenia V0 a nechcú pripustiť, aby sa experimentovalo s novým portálom nad obytnou zónou v Hrboltovej. "NDS dezinformuje verejnosť, vnáša do správneho poriadku povoľovania stavby emócie a spochybnenie zákonov, čo je pre štátnu spoločnosť nenáležité. Čelní predstavitelia NDS sa znižujú k osočovaniu občanov, čo sa nedá prirovnať k inému ako k politickým manévrom alebo šíreniu poplašných správ," uzavrela mestská poslankyňa.