NDS spustila súťaž k ďalším úsekom R7 pri Nových Zámkoch

Bratislava 28. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá dodávateľa na dokumentáciu k ďalším pripravovaným úsekom rýchlostnej cesty R7 pri Nových Zámkoch. Konkrétne ide o úseky R7 z Dolného Baru po Zemné a zo Zemného po Nové Zámky.



Cenu za tieto služby odhadujú diaľničiari vo výške 3,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Dodávateľ by mal pre NDS vypracovať dokumentácie na územné rozhodnutie, tiež dokumentácie stavebného zámeru a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre tieto dve stavby.



Čo sa týka úseku R7 z Dolného Baru po Zemné, je dlhý 23,5 kilometra (km). Nasledujúci úsek zo Zemného po Nové Zámky má dĺžku 14,25 km.



Záujemcovia o súťaž na dodanie dokumentácie k spomínaným dvom úsekom R7 môžu predkladať NDS ponuky alebo žiadosti o účasť do 28. mája tohto roka. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.