NDS uzavrie úsek D1 pri obci Sverepec pre výmenu mostných záverov

Obmedzenie potrvá do piatka 23. augusta do 18.00 h.

Bratislava/Považská Bystrica 4. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od utorka 9. júla od 8.00 h čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v smere do Považskej Bystrice pri obci Sverepec v okrese Považská Bystrica. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Ide o úsek mostov s evidenčnými číslami D1-166 a D1-168, pričom dôvodom uzávery je výmena mostných záverov. Obmedzenie potrvá do piatka 23. augusta do 18.00 h.



Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava tak bude vedená v prvej etape vo vnútornom a v druhej etape vo vonkajšom jazdnom pruhu.