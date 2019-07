NDS v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa úseku D1 s tunelom Višňové

Náklady na výstavbu celého úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala odhaduje NDS do 540 miliónov eur bez DPH a jeho sprejazdnenie v roku 2023.

Višňové 10. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a. s., v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala s tunelom Višňové. Náklady na výstavbu celého úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala odhaduje NDS do 540 miliónov eur bez DPH a jeho sprejazdnenie v roku 2023. Na brífingu pri tuneli Višňové o tom informoval generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.



Doplnil, že ku dnešnému dňu je ukončená inventúra stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala a podpísaný protokol so zhotoviteľom, že 12. júla definitívne odíde zo staveniska. "Stavbu máme prebratú a podklady, ktoré vznikli inventarizáciou celej stavby, slúžia na prípravu novej súťaže formou súťažného dialógu. Náš odbor obstarávania začína trhové konzultácie a následne na to začneme súťažiť zhotoviteľa. Obstarávania máme rozdelené do niekoľkých etáp práve z toho dôvodu, aby sme čo najskôr spojazdnili hlavnú trasu tohto úseku. To znamená tunel s príslušnými mostmi a nevyhnutne potrebnými stavebnými objektmi," povedal Ďurišin.



NDS podľa jej investičného riaditeľa Jiřího Hájeka vyplatila odchádzajúcemu zhotoviteľovi za stavebné práce vyše 165 miliónov eur. "Čo zodpovedá zhruba 40-percentnej rozpracovanosti. A v rámci procesu inventarizácie mu bolo k tejto sume doplatených 24,8 milióna eur. V tom je zohľadnený napríklad nakúpený materiál, zadržané platby z minulosti, vyplatená dokumentácia," podotkol Hájek.



Generálny riaditeľ NDS uviedol, že dokončenie vetiev križovatky Lietavská Lúčka, potrebných pre sprejazdnenie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, budú na základe výsledkov inventarizácie riešiť formou dodatku k menovanému úseku. "Závisí to od viacerých faktorov. Jednak je to naštartovanie prác. Spoločnosť, ktorá ich vykonáva, zastavila svoje práce z dôvodu nedohody so spoločnosťami Salini - Impregilo a Dúha. A jednak je to aj požiadavkami mesta Žilina na nové dočasné dopravné značenie. Musíme tam urobiť nové projekty, musíme ísť do výkupov a celý proces sa naťahuje. Ale predpoklad sprejazdnenia privádzača do mesta Žilina je reálny v prvom štvrťroku 2020," uviedol Ďurišin.



Na úseku s tunelom Višňové zvažuje NDS aj spustenie prevádzky v polovičnom profile na vonkajšej trase. "Určite by to bolo skôr než avizovaný termín na konci roku 2023. Vyplynulo to z konzultácií s odborníkmi v rámci prípravy súťažných podkladov. Ide o to, že musíme rozdeliť trasu na vonkajšiu trasu mimo tunela a samotný tunel. Napríklad zvažujeme možnosť, že na východ zo Žiliny sa bude jazdiť po diaľnici a späť cez Strečno. Všetko je vo fáze diskusií. Samozrejme, odpovie na to až budúci zhotoviteľ, do akého technického riešenia bude ochotný ísť," zdôraznil investičný riaditeľ NDS.



NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť. V dohode sa NDS sústredila na tri ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie (EÚ), aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany Únie. Postup NDS odobrila aj Európska komisia. Po splnení podmienok sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku.