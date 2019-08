POTRAVINOVÁ KOBRA robila kontrolu. Aké nedostatky zistila?

Na zozname nevyhovujúcich potravín skončili aj produkty so zamlčanými látkami.

Bratislava 8. augusta (TASR) - V prvom polroku 2019 tzv. potravinová kobra uskutočnila 30.001 kontrol potravín od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky sa zistili u 6,4 % kontrol. Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša a generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského.



"Tento rok je v oblasti kvality a bezpečnosti potravín mimoriadne náročný. Na jar sme sa museli vysporiadať so škandálom s poľskou hovädzinou, v týchto dňoch zase rezonuje odhalenie nákazy afrického moru ošípaných na východnom Slovensku. Aj takéto prípady poukazujú na to, že ak chceme mať na stoloch bezpečné potraviny, musíme byť neustále v strehu. Oproti minulému roku sme sa rozhodli potravinové kontroly ešte zintenzívniť. Naši veterinárni a potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku až 30.000 kontrol na všetkých stupňoch potravinového reťazca od primárnych producentov až po internetový predaj," priblížila Matečná.



Najčastejšími pochybeniami, ktoré odhalili inšpektori počas úradných kontrol potravín, boli podľa nej najmä zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby.



Inšpektori ŠVPS SR si podľa Matečnej "posvietili" na prvovýrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne. Kontrolám sa nevyhli ani trhoviská, čerpacie stanice a internetové obchody.



"Inšpektori udelili 1138 blokových pokút v celkovej výške 28.202 eur. V správnom konaní uložili 137 opatrení. V sledovanom období nadobudli právoplatnosť pokuty vo výške 3.187.010 eur, pričom najvyššia právoplatná pokuta sa vyšplhala na 1 milión eur," spresnil výsledky úradných kontrol Bíreš.



Kontrolované prevádzky najčastejšie doplatili podľa jeho slov na zanedbávanie hygieny strojov, pracovných pomôcok, skladových priestorov, predajných priestorov a aj osobnej hygieny pracovníkov. Inšpektori odhalili aj kontaminované potraviny, nečitateľné či nesprávne označenia, potraviny po uplynutí dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti, nedodržiavanie predpísaných teplôt, nevyhovujúce laboratórne analýzy či klamlivo označený tovar.



Spresnil, že počas úradných kontrol bolo odobratých 8010 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dnešnému dňu ukončené testy u 7107 vzoriek. Predpisy porušilo 275 vzoriek, čo predstavuje 3,9 % pochybení.



Doplnil, že kontrolné testy odhalili závažné prípady kontaminovaných potravín. V grilovacom syre a v šunkovej saláme úradoval patogén listeria monocytogenes. V chladených kuracích prsiach bola zase zistená prítomnosť baktérie rodu Salmonella.



Na zozname nevyhovujúcich potravín skončili podľa Bíreša aj produkty so zamlčanými látkami. Nepriznanú kyselinu sorbovú objavili inšpektori v nízkotučnom tvarohu. V zložení punčových rezov neboli deklarované syntetické farbivá allura červená (E129) a azorubín (E122).



Upozornil, že v kontrolách "pohorelo" aj viacero druhov potravín dovezených z tretích krajín, ktoré prekročili maximálne povolené množstvá vybraných látok. Týka sa to napríklad arašidovej nátierky s mliečnou a bielou čokoládou z Ukrajiny a vylúpaných surových pistácií z Iránu, ktoré nedodržali maximálny prípustný limit pre Aflatoxín B1. Limit pre látku Ochratoxín A prekročili sušené hrozienka z Uzbekistanu a aj hrozienková pasta z Turecka.



V rámci cielených kontrol zameraných na vysledovateľnosť ovocia a zeleniny navštívila podľa Bíreša potravinová kobra aj trhoviská, kde dochádza najčastejšie k predaju tovaru bez sprievodných dokladov alebo vydávaného za "domáci", teda zo záhradkárskych prebytkov. Inšpektori tak nadviazali na kontroly trhovísk vykonaných počas pestovateľskej sezóny v minulom roku. Celkovo zrealizovali 147 úradných kontrol, pričom nedostatky našli takmer v 44 %. Za závažné nedostatky uložili na mieste 50 blokových pokút v celkovej hodnote 2374 eur. Inšpektori vydali 27 zákazov predaja trhovníkom, ktorí predávali tovar neznámeho pôvodu alebo nelegálne bez dokladov.



"Teší nás rastúci záujem spotrebiteľov o kvalitu a pôvod potravín. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že nemalú časť podnetov na porušenia kvality a bezpečnosti potravín dostávame práve od samotných spotrebiteľov," dodal Lapšanský. Upozornil zároveň na zvyšujúcu sa popularitu tzv. samozvaných potravinových kritikov, ktorých vyjadrenia sú neraz zavádzajúce a neodborné.