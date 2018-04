Nedostatok jasných impulzov ovplyvnil vývoj búrz v USA a Nemecku

Rástli akcie Daimleru, Deutsche Telekomu, koncernu BASF a farmaceutického Bayeru. Posilnili aj akcie hutníckeho koncernu Salzgitter.

New York/Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Akciová burza v New Yorku stratila v piatok (27.4.) po štvrtkovom oživení dych znovu. Dow Jones Industrial (DJI), jej hlavný index, v posledný pracovný deň 17. týždňa tohto roku klesol o 0,05 % na 24.311.19 bodu. Aktivita investorov bola slabá, čo sa prejavilo aj na jeho minimálnom týždennom poklese.



Širšie koncipovaný index S&P 500 vzrástol v piatok o 0,11 % na 2669,91 bodu. Technologický výberový index Nasdaq stúpol o 0,10 % na 6656,35 bodu.



Výrazne - o 3,60 % vzrástli akcie spoločnosti Amazon a ich cena stúpla na 1472,62 USD (1209,73 eura). V prvom štvrťroku dosiahli tržby rast 43 % na 51 miliárd USD. Čistým ziskom 1,6 miliardy USD prekonal Amazon očakávanie analytikov. Zisk vyše jednej miliardy USD zaknihovala spoločnosť druhý štvrťrok po sebe.



Investori reagovali protichodne na výsledky ropných koncernov ExxonMobil a Chevron.



Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom, v piatok vzrástol o 0,65 % na 12,580,87 bodu. Počas dňa stúpol až na vyše 12.600 bodov. Týždeň po niekoľkých poklesoch však skončil v pluse o 0,32 %.



"Rozhodujúci impulz na jasný vzostup indexu Dax však stále chýba," konštatoval hlavný stratég nemeckej súkromnej banky Merck Finck Robert Greil. Uviedol to s prihliadnutím na bezvýsledný pokus nemeckých politikov zmeniť postoj Bieleho domu v rokovaniach o amerických sankčných clách.



Burziáni nemenia skeptický názor na zámery Christiana Sewiga, nového šéfa Deutsche Bank. Aj preto akcie najväčšieho úverového ústavu krajiny v piatok klesli o 3,36 %.



Rástli však akcie Daimleru, Deutsche Telekomu, koncernu BASF a farmaceutického Bayeru. Posilnili aj akcie hutníckeho koncernu Salzgitter.



(1 EUR = 1,2168 USD)