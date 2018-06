Letecké odborové zväzy na celom svete pritom požadujú stále väčšie výhody.

Sydney/Bangkok 9. júna (TASR) - Nedostatok pilotov ohrozuje rast leteckej dopravy. Lietadlá tak zostávajú nečinne stáť na zemi a aerolínie musia lákať pilotov na vyššie platy, čo znižuje ich zisky. Letecké odborové zväzy na celom svete pritom požadujú stále väčšie výhody.



Dopravcovia ako Emirates a austrálska spoločnosť Qantas v uplynulých mesiacoch vynaložili obrovské peniaze na nábor personálu. Napriek tomu mali problémy s využitím svojich lietadiel naplno pre nedostatok ľudí.



Piloti írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair, najväčších v Európe, zakladajú odbory po celom kontinente v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky. A Air France čelia štrajkom pilotov.



V Spojených štátoch piloti, ktorí akceptovali zníženie platov, keď tamojší dopravcovia pred zhruba dekádou krachovali, sa teraz tešia zo strmého rastu miezd v rámci nových zmlúv, keďže leteckým spoločnostiam sa aktuálne darí generovať veľké zisky.



Prudký nárast nákladov na zamestnancov prichádza v čase, keď stúpajúce ceny paliva redukujú marže aerolínií. Tie upozorňujú, že súčasné nízke ceny leteniek už nemôžu držať krok s nákladmi.



"A tieto nákladové tlaky sa hneď tak nezastavia," skonštatoval hlavný ekonóm medzinárodnej leteckej asociácie IATA Brian Pearce na výročnej schôdzi v Sydney. IATA už znížila predpoveď ziskov leteckých spoločností v tomto roku o 12 %, pričom ako dôvod uviedla vyššie náklady na palivo a mzdy.



"Je to príznak širšieho problému. Ak sa pozrieme na vyspelé ekonomiky, nezamestnanosť v štátoch OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) klesla na historické minimá. Pre nedostatok pilotov sa začíname dostávať pod mzdové tlaky," povedal.



Aj inflácia v ekonomikách OECD po rokoch spánku ožíva a požiadavky na mzdy pilotov odrážajú tento fakt, dodal Pearce.



Vysoké náklady na výcvik pilotov a niekoľko rokov zmrazený nábor nových ľudí na trhoch, ako sú USA a Austrália, odradili potenciálnych záujemcov o vstup do odvetvia. Podľa odhadov amerického koncernu Boeing budú aerolínie potrebovať 637.000 ďalších pilotov počas nasledujúcich 20 rokov.



IATA predpovedá, že letecká doprava sa v tomto období takmer zdvojnásobí. Výcvikové spoločnosti ako kanadská CAE Inc a L3 Technologies budujú nové simulátory, aby dokázali pokryť dopyt. Aj výrobcovia lietadiel Airbus a Boeing rozširujú svoje podnikanie o služby, ako je výcvik, kde sú marže potenciálne vyššie ako pri výrobe lietadiel.



Niektoré aerolínie zase plánujú rozšíriť svoje školiace programy. Qantas chcú vybudovať novú leteckú školu, aby si zabezpečili dostatok pilotov. A Emirates otvorili vlani v novembri tréningovú akadémiu pre 600 kadetov.



Ostatné letecké spoločnosti musia súperiť s Čínou, kde je veľký dopyt po skúsených kapitánoch zo zahraničia. Ázijská krajina ich láka na vysoké platy - a bez dane.



Andrew Herdman, generálny riaditeľ Asia Pacific Airlines, však tvrdí, že problémom nie je ani tak nedostatok pilotov ako rastúce náklady na ich prilákanie a udržanie, najmä skúsených kapitánov. Podľa neho medzi aerolíniami už prebieha "platová vojna".



Tá najtvrdšie zasiahla krajiny, kde sú priemerné mzdy pomerne nízke a konkurencia dokáže ponúknuť pilotom oveľa väčšie platy, ako si lokálne aerolínie môžu dovoliť. Napríklad SriLankan Airlines už prišli o množstvo pilotov. Odlákali ich dopravcovia v Perzskom zálive, keďže tento personál je veľmi mobilný a jazykom odvetvia je na celom svete angličtina.