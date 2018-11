Nedostatok pracovnej sily môže naďalej podporovať tempo rastu miezd

V septembri tohto roka zamestnanosť vo vybraných odvetviach vzrástla o 3,4 %. Tempo rastu zamestnanosti za tretí štvrťrok by tak mohlo byť pomerne stabilné.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Najnovšie septembrové štatistiky naznačujú stabilný vývoj zamestnanosti a miezd v ekonomike v treťom štvrťroku tohto roka. Očakávania zamestnávateľov na najbližšie obdobie sú aktuálne o niečo menej optimistické ako v predošlom období, tempo rastu zamestnanosti by sa tak podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) mohlo zmierniť. Nedostatok pracovnej sily však môže naďalej podporovať rast miezd.



V septembri tohto roka zamestnanosť vo vybraných odvetviach vzrástla o 3,4 %. "Tempo rastu zamestnanosti za tretí štvrťrok by tak mohlo byť pomerne stabilné. Pri pohľade na aktuálny vývoj odvetví vyniká zrýchlenie rastu zamestnanosti v stavebníctve v poslednom období a určité zmiernenie naberania zamestnancov v priemysle," uviedli analytici NBS v piatkovom komentári k štatistikám.



Obchod v poslednom období pokračuje v naberaní pracovnej sily, aj keď sa rast zamestnanosti zmiernil. "V službách rastie zamestnanosť len mierne. Nové informácie ohľadne očakávaní zamestnávateľov za október boli o niečo menej optimistické ako v predošlom období, na základe čoho by sa tempo rastu zamestnanosti mohlo nepatrne zmierniť," očakávajú analytici NBS.



Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v septembri rástla 6 % tempom. "To je menej ako v letných mesiacoch. Vývoj mzdy z mesiaca na mesiac však môže byť veľmi volatilný, preto samotný septembrový údaj nemusí signalizovať zmenu vývoja na najbližšie obdobie," predpokladajú analytici.



Pri pohľade na kvartálne priemery priemernej mzdy možno badať nepatrné zrýchlenie tempa rastu v súkromnom sektore v 3. štvrťroku. "Podporili ho najmä odvetvia priemyslu a služieb. Pri pohľade na ďalší mzdový vývoj môže byť dôležitý najmä aktuálne stále vysoký vnímaný nedostatok pracovnej sily v hlavných odvetviach, ktorý podporuje krátkodobý rast miezd na Slovensku," dodali analytici NBS.