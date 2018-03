Nefunkčné airbagy v autách Hyundai a Kia preveruje americký úrad

Úrad dodal, že k tomuto kroku pristúpil po informáciách o šiestich prípadoch čelnej zrážky, v dôsledku ktorých štyria ľudia zahynuli a šesť bolo zranených.

Washington 18. marca (TASR) - Americký Úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) začal vyšetrovanie prípadov neaktivácie airbagov vo vozidlách firiem Hyundai a Kia, v dôsledku ktorých došlo k niekoľkým úmrtiam.



NHTSA na svojej internetovej stránke cez víkend oznámil, že začal preverovanie približne 425.000 vozidiel od juhokórejských spoločností, pričom sa týka áut Kia Forte z rokov 2012 a 2013 a Hyundai Sonata z roku 2011. Zároveň preskúma, či k rovnakému problému nemôže dôjsť aj v prípade vozidiel od iných firiem, ktoré majú podobné riadiace jednotky airbagov.



Úrad dodal, že k tomuto kroku pristúpil po informáciách o šiestich prípadoch čelnej zrážky, v dôsledku ktorých štyria ľudia zahynuli a šesť bolo zranených. Všetky prípady mali pritom jeden problém - airbagy sa neaktivovali.



Hyundai ešte minulý mesiac oznámil, že pre problémy s airbagmi zvoláva do servisov takmer 155.000 áut modelu Sonata, pričom ako problém sa ukázala riadiaca jednotka airbagov od firmy ZF-TRW. Sesterská Kia, ktorá predáva podobné autá, zvolávanie ešte neoznámila. Cez víkend uviedla, že pri svojich vozidlách nezaznamenala podobné problémy, s úradmi spolupracuje a ak by sa ukázalo, že zvolanie do servisov je nevyhnutné, okamžite tak urobí. Podľa NHTSA však pri autách Kia Forte došlo predbežne k dvom haváriám, pri ktorých sa airbag neaktivoval, z toho v jednom prípade v Kanade.



Súčasný problém je ďalším, ktorý NHTSA v prípade firiem Hyundai a Kia preveruje. Minulý rok začal úrad vyšetrovať, či Hyundai a Kia začali dostatočne rýchlo zvolávať do servisov takmer 1,7 milióna áut pre problémy s motorom. Tri roky predtým Hyundai súhlasil, že zaplatí pokutu 17,35 milióna USD (14,10 milióna eur) s cieľom ukončiť vyšetrovanie oneskoreného zvolávania okolo 43.500 sedanov Genesis do servisov pre problémy s brzdami. Americký úrad vtedy uviedol, že Hyundai "musí zmeniť spôsob riešenia problémov v otázke bezpečnosti vozidiel". Automobilka prisľúbila v tejto veci nápravu.