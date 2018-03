Nemecká ekonomika bude pokračovať v silnom raste v rokoch 2018-19

Nemecké hospodárstvo ťahá export.

Mníchov 21. marca (TASR) - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, bude pokračovať v silnej expanzii v tomto aj v nasledujúcom roku napriek tomu, že jej začínajú chýbať kapacity a tento problém sa stále prehlbuje. Uviedol to vo svojej prognóze renomovaný inštitút pre výskum hospodárstva (Ifo).



Ifo očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v tomto roku zvýši o 2,6 %. To sa zhoduje s jeho predchádzajúcou prognózou pre rok 2018, ktorú zverejnil vlani v decembri.



Inštitút zároveň potvrdil svoju decembrovú predpoveď pre rok 2019, keď očakáva nárast HDP o 2,1 %.



Nemecké hospodárstvo ťahá export, ktorý, ako poznamenal inštitút, profitoval z nedávneho vývoja na zahraničných trhoch.



"Masívne zníženie dane z príjmov v USA a silný rozmach v eurozóne podporili dopyt po nemeckých produktoch a službách," uviedol Ifo vo svojej správe.



Upozornil ale, že kapacita nemeckej ekonomiky pomaly dosahuje svoje hranice a v nasledujúcom období sa jej preťaženie ešte zvýši.



To sa zhoduje so stanoviskom centrálnej banky Bundesbank. Tá začiatkom tohto týždňa uviedla, že očakáva ďalší rozmach nemeckého hospodárstva, ale zaregistrovala aj nedostatočné kapacity v niekoľkých odvetviach, ako napríklad v stavebníctve, kde dopyt prevyšuje ponuku.