Nemecká ekonomika má za sebou slabý štart do tohto roka

Podľa dôvernej správy sa výkon nemeckej ekonomiky v roku 2019 zvýši len o 0,8 %, a nie o 1 %, ako nemecká vláda oznámila v januári.

Berlín 14. marca (TASR) - Nemecké hospodárstvo má za sebou slabý štart do tohto roka a v 1. štvrťroku pravdepodobne vzrástlo len mierne. Upozornilo na to vo štvrtok ministerstvo hospodárstva.



Uviedlo tiež, že priemysel, jeden z kľúčových motorov ekonomiky, pravdepodobne zostane slabý v dôsledku slabého zahraničného dopytu. V januári napríklad jeho produkcia klesla o 0,8 %, zatiaľ čo analytici očakávali jej zvýšenie o 0,5 %.



"Ekonomika sa dostala do turbulentných vôd pre vyššie riziká a neistoty vo vonkajšom prostredí," uviedlo ministerstvo vo svojej mesačnej správe.



Nemecký denník Handelsblatt začiatkom tohto týždňa napísal, že vláda v dôvernom internom dokumente revidovala smerom nadol svoj odhad rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Pripomenul, že je to už druhá revízia za menej ako dva mesiace.



Podľa dôvernej správy sa výkon nemeckej ekonomiky v roku 2019 zvýši len o 0,8 %, a nie o 1 %, ako nemecká vláda oznámila v januári, keď prvýkrát znížila svoju prognózu z pôvodne očakávaného rastu o 1,8 %.