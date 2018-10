Nemecká ekonomika si udrží rast aj v posledných troch mesiacoch

Nemecko je ťahúňom ekonomiky eurozóny, ktorá už piaty rok rastie a nedávne výkyvy v jeho výkone vyvolali obavy, že cyklus hospodárskeho rastu sa môže predčasne skončiť skôr, ako sa niektoré štáty stihnú úplne zotaviť z dlhovej krízy.

Berlín 22. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika síce zápasila v 3. štvrťroku s poklesom výkonu automobilového priemyslu, ale jej "motory" stále bežia, takže by sa si mala udržať rast aj v posledných troch mesiacoch roka. Uviedla to v pondelok vo svojej správe Bundesbank.



Keďže v Európskej únii začali od septembra platiť celosvetové harmonizované testy pre ľahké motorové vozidlá (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), nemeckí výrobcovia automobilov mali problémy získať včas nové certifikáty na všetky vyrobené autá, preto utlmili produkciu. A zároveň ponúkli veľké zľavy, aby vyprázdnili sklady pred zavedením nových predpisov.



Nemecko je ťahúňom ekonomiky eurozóny, ktorá už piaty rok rastie a nedávne výkyvy v jeho výkone vyvolali obavy, že cyklus hospodárskeho rastu sa môže predčasne skončiť skôr, ako sa niektoré štáty stihnú úplne zotaviť z dlhovej krízy.



"Ekonomický rast v Nemecku je stále v podstate neporušený," uviedla Bundesbank v pravidelnej mesačnej správe.



"Podnikateľská klíma sa v 3. štvrťroku výrazne zlepšila, podľa inštitútu Ifo, takže v súčasnom poslednom štvrťroku sa očakáva výrazné zvýšenie ekonomickej produkcie," dodala banka.



Napriek tomu budú výsledky za 3. štvrťrok, ktoré by mali štatistici uverejniť v polovici novembra, pravdepodobne slabšie. Očakáva sa spomalenie hospodárskeho rastu Nemecka, keďže maloobchodné tržby stúpli len mierne a stavebná produkcia klesla z predchádzajúcich maxím, čo zhoršilo tempo rastu celého priemyslu.



Problémy v automobilovom priemysle budú pravdepodobne ešte pokračovať až do konca 4. štvrťroka, ale ostatné segmenty priemyslu sa zlepšili a počet objednávok je naďalej vysoký, dodala Bundesbank.



Nemecká vláda nedávno znížila prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku 2018 na 1,8 % z pôvodných 2,3 % a v roku 2019 na 1,8 % z 2,1 %, pričom ako dôvodom uviedla vplyv globálnych obchodných sporov, nedostatok pracovných síl a ťažkosti v automobilovom sektore.