Nemecká ekonomika v posledných mesiacoch minulého roka stagnovala

Wiesbaden 22. februára (TASR) - Nemecká ekonomika v posledných troch mesiacoch minulého roka stagnovala. Najväčšie hospodárstvo eurozóny sa však tesne vyhlo recesii. Vyplýva to zo spresnených výsledkov spolkového štatistického úradu Destatis.



Destatis potvrdil, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v období október - december 2018 nezmenil v porovnaní s 3. štvrťrokom, keď medzikvartálne klesol o 0,2 %.



Dve po sebe idúce štvrťroky poklesu by pritom znamenali technickú recesiu. Štatistiky ďalej ukázali, že k výkonu nemeckého hospodárstva v posledných troch mesiacoch vlaňajška pozitívne prispeli domáci dopyt, ktorý vzrástol o 0,9 %, a tvorba hrubého fixného kapitálu. Investície v stavebníctve sa pritom zvýšili o 1,3 % a v strojárstve o 0,7 %.



Spotreba domácností vo 4. kvartáli stúpla o 0,2 % po znížení o 0,3 % v predchádzajúcom štvrťroku. Výdavky verejnej správy v sledovanom období vzrástli o 1,6 % po poklese o 0,3 % v 3. štvrťroku. Zahraničný obchod v 4. štvrťroku nemal pozitívny vplyv na HDP, pretože vývoz a dovoz sa zvýšili zhodne o 0,7 %.



V medziročnom porovnaní a na sezónne neupravenej báze HDP Nemecka vzrástol vo 4. kvartáli o 0,9 % po zvýšení o 1,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. A po úprave o kalendárne vplyvy sa HDP sa medziročne zvýšil o 0,6 %, kým v predchádzajúcich troch mesiacoch stúpol o 1,1 %.



Destatis revidoval smerom nadol rast HDP za celý minulý rok, a to na 1,4 % z pôvodných 1,5 %. To bolo najslabšie tempo jeho rastu od roku 2013, keď stúpol o 0,5 %.



Zamestnanosť v poslednom štvrťroku 2018 vzrástla o 507.000 osôb, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 1,1 % na 45,2 milióna osôb.



Napriek stagnácii je "nemecká ekonomika v lepšom stave, než sa hovorí", domnieva sa Carsten Brzeski, analytik ING Diba banky. Pripomenul, že súkromná spotreba, vládne výdavky a investície vzrástli, zatiaľ čo dovoz aj vývoz rástli približne rovnakým tempom. Podľa neho o pár mesiacov by nemecká ekonomika mala byť schopná opäť preukázať svoju skutočnú silu.



Nemecko dosiahlo vlani rekordný rozpočtový prebytok 58 miliárd eur

Napriek sérii znepokojujúcich signálov z najväčšej európskej ekonomiky zaznamenala nemecká vláda za rok 2018 rekordný rozpočtový prebytok 58 miliárd eur. Oznámil to v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.



"V absolútnom vyjadrení to bol najvyšší prebytok vlády od znovuzjednotenia Nemecka," uviedol Destatis.



Prebytok zodpovedá 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka, ktorý vlani dosiahol 3,4 bilióna eur.



Prebytok je súčtom všetkých vládnych príjmov, teda príjmov federálnej vlády, spolkových a lokálnych vlád aj fondov sociálneho zabezpečenia po odpočítaní výdavkov.



Destatis uviedol, že príjmy a čisté daňové platby sa vlani zvýšili o 5,7 %. A zároveň vysoká zamestnanosť prispela k nárastu sociálnych príspevkov oproti roku 2017 o 4,3 %.



Vláde sa tiež darilo v oblasti investícií, jej príjmy z úrokov a dividend stúpli o 16,1 %.



Pravidelné prebytky Nemecka z neho urobili motor európskeho hospodárstva. Ale vyvolali tiež kritiku chudobnejších krajín, podľa ktorých by Nemecko mohlo zvýšiť svoje investície, a to nielen doma, ale možno aj v zahraničí.



Rozpočtové prebytky Nemecka sa nepáčia ani USA, ktoré Berlínu vyčítajú, že napriek dohodám s NATO nezvýšilo dostatočne svoje výdavky na obranu.



Nemecká ekonomika však už spomaľuje. V posledných mesiacoch vlaňajška jej výkon stagnoval oproti predchádzajúcemu štvrťroku. A za celý minulý rok vzrástol len o 1,4 % po expanzii o 2,2 % v rokoch 2016 a 2017. Vláda očakáva tento rok rast hospodárstva o 1 %.



Ministerstvo financií predpovedá, že daňové príjmy klesnú o približne 5 miliárd eur ročne v tomto aj v nasledujúcich rokoch. To by znamenalo dieru v rozpočte vo výške 25 miliárd eur do roku 2023.