Nemecká priemyselná produkcia vo februári nečakane klesla

Wiesbaden 6. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku zaznamenala vo februári prekvapujúci pokles. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis.



Potom, čo Destatis revidoval údaje za január smerom nahor na mierny rast o 0,1 %, priemyselná výroba v Nemecku vo februári medzimesačne klesla o 1,6 %. Ekonómovia pritom počítali so zrýchlením rastu na 0,3 %.



Horšie, než sa očakávalo, sa vyvíjala priemyselná produkcia v Nemecku aj v medziročnom porovnaní. Zaznamenala rast o 2,6 % po 6,3-% raste v januári. Ekonómovia síce so spomalením rastu počítali, očakávali však, že dosiahne 4,4 %.



Z jednotlivých sledovaných oblastí sa produkcia zvýšila v sektore energetiky, kde rast dosiahol 4 %. Naopak, v stavebníctve produkcia klesla o 2,2 %. Produkcia kapitálových tovarov zaznamenala pokles o 3,1 % a klesla aj výroba spotrebných tovarov, a to o 1,5 %.