Nemecká Strana zelených chce vytvoriť konkurenciu pre Deutsche Bahn

Konkurenti by pri tvorbe cestovných poriadkov mali získať ako prví právo rezervovať si atraktívne diaľkové trasy.

Berlín 10. augusta (TASR) - V Nemecku sa zrejme chystá zmena v organizácii železničnej dopravy. Strana zelených totiž požaduje intenzívnejšiu hospodársku súťaž. Okrem iného navrhuje, aby si cestujúci mohli kúpiť cestovné lístky od konkurencie cez distribučné kanály štátneho koncernu Deutsche Bahn (DB).



Konkurenti by pri tvorbe cestovných poriadkov mali získať ako prví právo rezervovať si atraktívne diaľkové trasy. Ako pre časopis Der Spiegel povedal predstaviteľ Strany zelených Oliver Krischer, sadzby za použitie železničných trás pre osobné vlaky by sa navyše mali znížiť o polovicu.



DB vďaka vlakom ICE a Intercity výrazne dominuje na trhu diaľkových spojov, na ktorom sa všetky spoločnosti musia snažiť dosiahnuť hospodárnosť. Podiel konkurenčných prepravcov nedosahuje ani jedno percento, na čo poukázala aj poradenská protimonopolná komisia vlády. Naproti tomu v oblasti krátkych spojov už má DB veľa konkurentov. Spolkové krajiny alebo regionálne dopravné združenia si u prepravných spoločností objednávajú vlakové alebo železničné spoje, i keď s miliardovými dotáciami zo spolkového rozpočtu.



DB poukazuje na to, že železničný trh je priveľmi regulovaný a dohliadajú naň príslušné dozorné úrady. Podľa nej viac než 430 železničných prepravcov má v súčasnosti k systému voľný prístup bez akejkoľvek diskriminácie.