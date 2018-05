Množstvo nič neprinesie, vyrábajte kvalitu, hovorí majiteľ textilky

Nemecká firma Trigema v minulom obchodnom roku dosiahla tržby zhruba 100 miliónov eur, čo je medziročne o 3 % viac.

Stuttgart 12. mája (TASR) - Wolfgang Grupp, majiteľ textilnej továrne Trigema, nevidí zmysel vo zvyšovaní produkcie. Z toho dôvodu už nepodporuje princíp rastu prostredníctvom zvyšovania výroby.



"Skrine Nemcov sú také plné, že sa nedajú zatvoriť. Ak vyrábam produkt, ktorý už nikto nepotrebuje, aký má zmysel vyrábať čoraz viac," povedal v rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Südkurier.



"Kto chce byť v mojom biznise úspešný, nesmie staviť na kvantitu, ale vyrábať kvalitné produkty, ktoré ľuďom ponúknu pridanú hodnotu," hovorí Grupp. "Množstvo nič neprinesie." Jeho firme sa darí dostatočne dobre na to, aby mohol zamestnávať zhruba 1200 ľudí a ich deťom garantovať pracovné miesto, ak by niekedy chceli pre neho pracovať.



Postačuje to aj na vykazovanie zisku. Trigema v minulom obchodnom roku dosiahla tržby zhruba 100 miliónov eur, čo je medziročne o 3 % viac. Zisk síce Grupp neuviedol, povedal však, že nerád pracuje pod 10 % zisku.