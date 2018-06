Nemecká vláda reagovala na výsledky tureckých volieb zdržanlivo

Vláda kancelárky Angely Merkelovej vzala výsledky volieb na vedomie a vyjadrila nádej, že vzťahy medzi oboma krajinami zostanú aj naďalej konštruktívne.

Berlín 25. júna (TASR) - Nemecká vláda reagovala v pondelok zdržanlivo na neoficiálne výsledky nedeľňajších prezidentských volieb v Turecku, podľa ktorých už v prvom kole zvíťazil súčasný prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom agentúra DPA.



Hovorca vlády Steffen Seibert zároveň uviedol, že Merkelová zagratuluje Erdoganovi, ako to robí aj v iných prípadoch, až keď budú známe konečné oficiálne výsledky. Kancelárka chce tiež počkať na to, ako priebeh volieb zhodnotia pozorovatelia.



Erdogan podľa neoficiálnych výsledkov získal viac než polovicu hlasov voličov (52,6 percenta) už v prvom kole. Jeho hlavný opozičný vyzývateľ Muharrem Ince dostal 30,6 percenta hlasov. Oficiálne výsledky by mali byť známe v priebehu tohto týždňa.



Muharrem Ince v pondelok Erdoganovo víťazstvo uznal, avšak zároveň vyhlásil, že išlo o neférové voľby, ktoré priblížili Turecko k vláde jedného muža. Inceho Republikánska ľudová strana (CHP) už predtým kritizovala nerovné podmienky predvolebnej kampane.