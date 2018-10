Vláda v Berlíne očakáva, že nemecká ekonomika dosiahne v tomto aj budúcom roku rast na úrovni 1,8 %. Čo sa týka roka 2018, je to výrazná redukcia smerom nadol.

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecká vláda zhoršila prognózu rastu ekonomiky v tomto aj budúcom roku, pričom za najväčšie riziko pre jej vývoj považuje eskaláciu obchodného sporu vo svete.



Ako uviedla agentúra Reuters odvolávajúca sa na dokument, ktorý bude oficiálne prezentovaný vo štvrtok 11. októbra, vláda v Berlíne očakáva, že nemecká ekonomika dosiahne v tomto aj budúcom roku rast na úrovni 1,8 %. Čo sa týka roka 2018, je to výrazná redukcia smerom nadol, keďže v pôvodnej prognóze počítala vláda s rastom ekonomiky o 2,3 %. Na rok 2019 pôvodne očakávala rast na úrovni 2,1 %.



Podľa Berlína je najväčšou hrozbou pre vývoj nemeckej ekonomiky ďalšia eskalácia obchodného konfliktu vo svete. Väčšina nemeckých firiem je orientovaná na export a obchodný spor môže ich vývoz ťažko zasiahnuť. K ďalším rizikám patrí neistota spojená s blížiacim sa odchodom Británie z Európskej únie či možná ekonomická kríza v Turecku a Argentíne, ktoré by sa mohli rozšíriť do ďalších krajín.