Nemecké automobilky sa obávajú ciel na dovoz áut do USA

Viacero šéfov veľkých automobiliek v Ženeve vyjadrilo obavy aktuálnych sporov, ktoré ohrozujú voľný medzinárodný obchod.

Ženeva 5. februára (TASR) - V automobilovom priemysle sa aktuálne dejú štrukturálne zmeny v súvislosti s elektrifikáciou vozidiel a autonómnym riadením. Navyše, potenciálne trestné clá na dovoz európskych áut do USA sú podľa nemeckých automobiliek veľkým rizikom ohrozujúcim odvetvie.



Šéfovia nemeckých automobiliek na ženevskom autosalóne povedali v rozhovoroch pre CNBC, že nebezpečenstvo obchodných vojen je najväčšou neznámou, ktorej odvetvie čelí.



"Je to pre nás kritická situácie," povedal šéf skupiny Volkswagen Herbert Diess. "Predovšetkým naše nemecké prémiové značky sú závislé od vývozu do USA. Audi a Porsche majú na tamojšom trhu významný podiel."



Viacero šéfov veľkých automobiliek v Ženeve vyjadrilo obavy aktuálnych sporov, ktoré ohrozujú voľný medzinárodný obchod. "Podporujeme voľný svetový obchod, ale nakoniec to závisí od politikov. V USA máme veľa priaznivcov, tak uvidíme, čo sa stane," povedal šéf Porsche Oliver Blume.



Šéf BMW Harald Krüger zasa upozornil, že automobilový priemysel vytvára bohatstvo, pracovné miesta a investície, čo je možné len vďaka voľnému obchodu. "Náš podnikateľský model je jasne založený na voľnom obchode a náš závod v Južnej Karolíne ukázal a demonštroval, že export a voľný obchod vytvárajú bohatstvo, pracovné miesta a vysoké investície. Odpoveďou na aktuálnu situáciu je flexibilita."