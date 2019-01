Nemecké automobilky znepokojuje hrozba ciel na dovoz áut do USA

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obchodní partneri nezaobchádzajú s USA fér, a pohrozil zavedením ciel na dovoz áut zo zahraničia.

Detroit 14. januára (TASR) - Nemecké automobilky znepokojuje hrozba zavedenia ciel na dovoz áut z Európskej únie (EÚ) do USA. "Zbaviť sa dovozných ciel a dosiahnuť čo najširšiu možnú dohodu o reguláciách by bolo tým najlepším krokom," povedal Klaus Bräunig, šéf nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA, pred začiatkom North American International Auto Show v Detroite. "Mali by z toho prospech všetky strany," dodal.



Ľudí v tomto odvetví podľa neho "veľmi znepokojil smer, ktorým sa vydala americká obchodná politika od roku 2017".



"Spojené štáty sú spolu s Čínou a Európou najdôležitejšími zákazníkmi pre nemecký automobilový priemysel," povedal Bräunig. Nemecké firmy predali v minulom roku 1,34 milióna automobilov v USA, kde majú približne 8 % podiel na trhu.



Bräunig tiež pripomenul, že nemecké spoločnosti sú aj kľúčovými zamestnávateľmi v USA.



"Ich americké továrne v roku 2018 priamo zamestnávali približne 118.000 ľudí vrátane 80.000 u dodávateľov," vyhlásil a pripomenul, že nemecký automobilový priemysel takýmto spôsobom prispieva k prosperite Ameriky.



Nemecké automobilové spoločnosti v uplynulých rokoch zvýšili svoju produkciu v USA. Podľa údajov VDA v roku 2018 vyrobili nemecké firmy v Spojených štátoch 750.000 áut, pričom viac ako polovica z nich šla na export, čo by malo byť v súlade s plánmi prezidenta Trumpa na zlepšenie obchodnej bilancie USA.