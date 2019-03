Nemecké odbory žiadajú zníženie DPH na výstavbu sociálnych bytov

Vláda vraj navyše musí zabezpečiť, aby sa sociálne byty ako doteraz po 30, 20, alebo dokonca len desiatich rokoch nedostávali na trh za regulárne nájomné sadzby.

Berlín 10. marca (TASR) - Nemecká stavebná branža vyzýva vládu, aby znížila daň z pridanej hodnoty na sociálne byty na 7 %. Ak by na to došlo, mohli by firmy postaviť minimálne o 20 % viac bytov pre rodiny s minimálnym príjmom. "To sú peniaze, ktoré výstavba sociálnych bytov nevyhnutne potrebuje," povedal pre agentúru DPA šéf sektorových odborov pre stavebníctvo, pôdohospodárstvo a životné prostredie (IG BAU) Robert Feiger.



IG BAU sa odvoláva na údaje hannoverského Inštitútu systémového výskumu Eduarda Pestela (ISP). Podľa nich výstavba sociálneho bytu s rozlohou 65 štvorcových metrov stojí zhruba 170.000 eur. Ak by sa DPH znížila zo súčasných 19 % na 7 %, náklady by klesli na 153.000 eur. V minulom roku, keď sa postavilo zhruba 27.000 sociálnych bytov, by sa pri zníženej sadzbe DPH ušetrilo 460 miliónov eur.



Chýbajúce príjmy štátneho rozpočtu nepovažuje Feiger vzhľadom na rekordný prebytok za protiargument. "Nemecku stále chýbajú viac ako štyri milióny sociálnych bytov," uviedol. Samotné daňové impulzy preto nebudú stačiť. Federálna vláda aj spolkové krajiny musia uvoľniť priame dotácie namiesto toho, aby ich podľa plánov od roka 2020 zredukovali.



Vláda vraj navyše musí zabezpečiť, aby sa sociálne byty ako doteraz po 30, 20, alebo dokonca len desiatich rokoch nedostávali na trh za regulárne nájomné sadzby. "Výstavba sociálnych bytov nie je ziskový model pre investorov, ale existenčná otázka pre státisíce ľudí, ktorí pre nízke príjmy a rastúce nájmy nedokážu nájsť strechu nad hlavou," kritizuje Feiger. Cieľom podľa neho musí byť heslo "Raz sociálny byt, navždy sociálny byt".