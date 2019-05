Nemecké odvetvie turizmu žiada obmedziť byrokraciu

Aj Nemecké združenie hotelov a pohostinstiev (Dehoga) žiada, aby sa robila politika konkrétnych činov.

Berlín 5. mája (TASR) - Predstavitelia nemeckého turizmu žiadajú od spolkovej vlády, aby prijala postupné a konkrétne opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia. Generálny tajomník Spolkového združenia nemeckého turistického odvetvia (BTI) Michael Rabe to povedal Nemeckej tlačovej agentúre (DPA). Uviedol, že turistické podniky stratili „nadpriemernou byrokraciou a od praxe odtrhnutými regulačnými opatreniami“ veľa času a peňazí.



Aj Nemecké združenie hotelov a pohostinstiev (Dehoga) žiada, aby sa robila politika konkrétnych činov. „My pod tým rozumieme na poprednom mieste spružnenie zákona o pracovnom čase, dôsledné odbúranie byrokracie, ako aj naliehavo potrebné férové zdanenie pohostinských služieb. Ide o záležitosti, ktorých realizácia je už dávno naliehavá," povedal prezident Dehogy Guido Zöllick.



Spolková vláda minulý týždeň predložila prvú celoštátnu stratégiu rozvoja turizmu. Jej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia.



Konkrétne opatrenia sa majú dopracovať spolu s krajinskými vládami a turistickými firmami do začiatku budúceho roku.