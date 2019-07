Nemecké úrady povolili úpravy motorov pre Volvo

V Nemecku je evidovaných vyše 5 miliónov dieselových osobných vozidiel normy Euro 5 a pre vysoké emisie oxidov dusíka (Nox) im hrozia v mnohých mestách zákazy vjazdu.

Bamberg/Berlín 28. júla (TASR) - Po dlhom čakaní môžu prví majitelia dieselových osobných vozidiel emisnej normy Euro 5 nechať úpravy motora tak, aby sa vyhli hroziacim zákazom a obmedzeniam. Spolkový úrad dopravy (KBA) totiž po niekoľkomesačnom omeškaní vydal prvé všeobecné povolenie pre úpravu dieselových motorov.



Podľa bamberskej spoločnosti Dr Pley sa toto povolenie týka modelov značky Volvo, konkrétne ide o XC60, XC70, S60 a V60. Pre vozidlá koncernu Daimler očakáva povolenie do 31. júla a pre BMW do 15. augusta. Ministerstvo dopravy v sobotu (27. 7.) potvrdilo schválenie prvého systému úprav s tým, že ďalšie budú nasledovať. Bližšie informácie však hovorkyňa ministerstva odmietla uviesť.



V Nemecku je evidovaných vyše 5 miliónov dieselových osobných vozidiel normy Euro 5 a pre vysoké emisie oxidov dusíka (Nox) im hrozia v mnohých mestách zákazy vjazdu. Ochranou by mohli byť práve technické úpravy motora, ktoré sa odhadovali zhruba na 3000 eur za celý systém. Niektoré automobilky sľúbili, že na nákladoch sa budú podieľať.



Technické úpravy sú súčasťou vládneho balíka opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia v mestách. Podľa podmienok KBA môžu upravené vozidlá v reálnej premávke vypúšťať 270 miligramov Nox, aby sa im vyhli zákazy, ktoré medzičasom nariadili súdy, okrem iného v Hamburgu a Stuttgarte. Ďalšie súdne rozhodnutia sa očakávajú v najbližšom čase aj v iných spolkových krajinách. Ekologické združenie Deutsche Umwelthilfe (DUH) podľa vlastných údajov otvorilo celkovo 36 žalôb po celom Nemecku.