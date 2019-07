Nemeckí farmári majú obavy z dohody EÚ a bloku Mercosur

Únia koncom minulého týždňa po dvoch desaťročiach rokovaní uzavrela dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur alebo Spoločný trh juhu.

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecké združenie farmárov už vyjadrilo obavy z dôsledkov novej obchodnej dohody Európskej únie (EÚ) s blokom juhoamerických krajín Mercosur. Ale iné odvetvia hospodárstva v nej vidia veľký potenciál pre svoj rast.



Únia koncom minulého týždňa po dvoch desaťročiach rokovaní uzavrela dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur), ktorý združuje Brazíliu, Argentínu, Uruguaj a Paraguaj. Patrila k nim aj Venezuela, ktorú pre pár rokmi vylúčili pre porušovanie demokratických princípov.



"Je neprijateľné, aby Európska komisia podpísala túto úplne nevyváženú dohodu. Táto obchodná dohoda je čistým dvojakým štandardom," povedal prezident združenia Joachim Rukwied.



Práve dovoz poľnohospodárskych výrobkov do Európy bol jadrom sporu a brzdil uzavretie dohody. Aj spotrebiteľské skupiny v EÚ varujú, že by mohlo dôjsť k oslabeniu európskych potravinárskych noriem, aby sa uľahčil prístup produktov z krajín Mercosur na európske trhy.



Rukwied žiadal lídrov EÚ a Európsky parlament, aby v rámci dohody zabezpečili dodržiavanie týchto noriem. Dohodu musia ešte ratifikovať členské štáty predtým, ako nadobudne účinnosť.



„Poľnohospodárstvo nesmie byť obetované v prospech automobilového priemyslu,“ povedal a poukázal na jedno z odvetví, ktoré vďaka dohode očakáva odstránenie obchodných prekážok a nižšie clá.



Niektorí európski poľnohospodári sa obávajú, že nebudú schopní konkurovať dovozu produktov z "poľnohospodárskych mocností" Južnej Ameriky, ktoré patria medzi najväčších výrobcov mäsa na svete. Široký rozsah ich poľnohospodárskych činností im prináša úspory nákladov.



Farmári z bloku Mercosur tiež oveľa viac používajú pesticídy a genetické inžinierstvo, ktoré mnohí spotrebitelia v Európe vnímajú kriticky, čo by mohlo ovplyvniť ich postavenie na trhu.



Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA) dohodu, naopak, víta, keďže podľa nej predstavuje veľké príležitosti pre výrobcov z kontinentu.



Ako príklad budúceho potenciálu VDA uviedla, že Brazília a Argentína majú v súčasnosti dovozné clá na autá vo výške 35 %. Výsledkom je slabý export z EÚ do krajín Mercosuru, vlani sa tam vyviezlo len 78.000 vozidiel.



Nemecká priemyselná a obchodná komora DIHK tiež privítala dohodu, ktorá im otvára obrovské trhy.



Prezident DIHK Eric Schweitzer ju označil za „mimoriadne pozitívnu správu v inak dosť pochmúrnom globálnom ekonomickom prostredí“. To je zjavný odkaz na rastúci protekcionizmus v niektorých krajinách.



Predseda federácie nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA), Holger Bingmann, bol ešte euforickejší: „Sme veľmi šťastní, že táto historická dohoda po extrémne dlhých a náročných rokovaniach dospela k úspešnému záveru.“