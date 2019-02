Nemeckí oceliari pokračujú druhý deň vo varovnom štrajku

Vedenie odborového zväzu IG Metall vyzvalo, aby sa do štrajku zapojilo okolo 1000 oceliarov. Varovné štrajky potrvajú do 18. februára, keď sa bude konať štvrté kolo tarifných rokovaní.

Duisburg 5. februára (TASR) - Tarifný konflikt v severozápadnom Oceliarskom priemysle (Stahlindustrie) pokračoval aj v utorok, keď vstúpilo do varovného štrajku niekoľko stoviek odborárov.



Vedenie odborového zväzu IG Metall vyzvalo, aby sa do štrajku zapojilo okolo 1000 oceliarov. Varovné štrajky potrvajú do 18. februára, keď sa bude konať štvrté kolo tarifných rokovaní. Uviedol to hovorca odborov.



Vedenie IG Metallu vyzvalo svojich členov, aby v utorok protestovali v Duisburgu, Bochume a Kreuztale. Popri závode koncernu ThyssenKrupp sa štrajkovalo aj v závode spoločnosti ArcelorMittal.



Ďalšie varovné štrajky sa v nasledujúcich dňoch uskutočnia aj v Severnom Porýní-Vestfálsku, Dolnom Sasku a Brémach.



Hlavnou požiadavkou odborárov je zavedenie dovolenkového príplatku 1800 eur pre takmer 72.000 oceliarov. Zamestnávatelia zatiaľ nepredložili nijaké nové návrhy.



Samostatné tarifné rozhovory odborárov so zamestnávateľmi sa vedú v Sársku a vo východnom Nemecku.