Nemeckí roľníci nebudú spokojní s nižšími dotáciami po roku 2021

Stuttgart 5. októbra (TASR) - Prezident nemeckého roľníckeho zväzu Joachim Rukwied pokladá tempo zmien v budúcich európskych agrárnych dotáciách za rýchle. „Potrebujeme opatrné rozhodovanie o rozpočte, aby EÚ zostala stabilná a schopná rozhodovania,“ uviedol Rukwied v piatok v Stuttgarte, kde sa konala porada k rozpočtu EÚ na nové plánovacie obdobie.



Rozhodnutie o rozpočte EÚ by sa malo prijať na jar 2019. Májové voľby do Európskeho parlamentu jeho konečnú podobu zrejme znovu otvoria.



Podľa plánov Európskej komisie (EK) by mali nemeckí roľníci dostať v nasledujúcom desaťročí podstatne nižšie subvencie. Hlavným dôvodom bude odchod Británie z Únie a presun značných prostriedkov na podporu migrantov.



Nemeckí roľníci však nesúhlasia so znižovaním subvencii a sú pripravení konať. Na európskych peniazoch sú mnohí z nich existenčne závislí.



Spolková ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová v piatok na akcii povedala, že k zníženiu dotácii nedôjde. V koaličnej zmluve súčasnej spolkovej vlády sa zakotvilo, že úroveň podpory roľníkom zostane nezmenená.



V návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 sa vyčleňuje pre nemecký agrárny sektor 41 miliárd eur. Zo súčasného rozpočtu dostanú z Bruselu 44,1 miliardy eur.